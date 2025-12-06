scorecardresearch
 
क्विंटन डिकॉक ने वाइजैग में शतक जड़कर लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी... एडम गिलक्रिस्ट पीछे छूटे, सनथ जयसूर्या की बराबरी की

भारतीय टीम के खिलाफ डिकॉक ने विशाखापत्तन वनडे मैच में शतकीय पारी खेली. डिकॉक शुरुआती दो मैचों में नहीं चल पाए थे, लेकिन इस मुकाबले में उनका बल्ला जमकर बोला. डिकॉक ने शतक ठोककर रिकॉर्ड्स की बरसात की.

क्विंटन डिकॉक ने विशाखापत्तनम वनडे में शतक लगाया. (Photo: Getty)
साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भारत के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं. डिकॉक ने 6 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम वनडे में भी भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेली. डिकॉक ने 8 चौके और 6 छक्के की मदद से 89 गेंदों पर 106 रन बनाए. डिकॉक के वनडे इंटरनेशनल करियर का ये 23वां शतक रहा. वहीं भारत के विरुद्ध वनडे इंटरनेशनल में उनकी सातवीं सेंचुरी रही.

क्विंटन डिकॉक अब वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले विकेटकीपर बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ चुके हैं. डिकॉक ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा की बराबरी कर ली, जिन्होंने बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ओडीआई क्रिकेट में 23 शतक लगाए.

क्विंटन डिकॉक अब किसी एक टीम के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए हैं. डिकॉक ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट और श्रीलंका के कुमार संगकारा को पछाड़ दिया है. गिलक्रिस्ट ने बतौर विकेटकीपर श्रीलंका के खिलाफ 6 ओडीआई शतक लगाए थे. वहीं संगकारा ने भारत के खिलाफ विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर वनडे इंटरनेशनल में इतने ही शतक ठोके.

सर्वाधिक ओडीआई शतक (विकेटकीपर बल्लेबाज)
23- कुमार संगकारा
23- क्विंटन डिकॉक
19- शाई होप
16- एडम गिलक्रिस्ट
11- जोस बटलर
10- एबी डिविलियर्स & एमएस धोनी

एक टीम के विरुद्ध सर्वाधिक ओडीआई शतक (विकेटकीपर बैटर)
7- क्विंटन डिकॉक vs भारत
6- एडम गिलक्रिस्ट vs श्रीलंका
6- कुमार संगकारा vs भारत
5- कुमार संगकारा vs बांग्लादेश
4- क्विंटन डिकॉक vs श्रीलंका
4- कुमार संगकारा vs इंग्लैंड

यही नहीं क्विंटन डिकॉक अब भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप में पहले स्थान पर काबिज हो चुके हैं. भारत के खिलाफ श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या ने भी 7 वनडे इंटरनेशनल शतक जड़े थे. एबी डिविलियर्स, रिकी पोंटिंग और कुमार संगकारा इस मामले में डिकॉक से पिछड़ चुके हैं. डिकॉक विदेशी धरती पर वनडे इंटरनेशनल में सात शतक जड़ चुके हैं.

भारत के विरुद्ध सर्वाधिक ओडीआई शतक
7- क्विंटन डिकॉक (23 पारी)
7- सनथ जयसूर्या (85 पारी)
6- एबी डिविलियर्स (32 पारी)
6- रिकी पोंटिंग (59 पारी)
6- कुमार संगकारा (71 पारी)

विदेशों में सर्वाधिक ओडीआई शतक (न्यूट्रल वेन्यू भी शामिल)
7- सचिन तेंदुलकर, संयुक्त अरब अमीरात में
7- सईद अनवर, संयुक्त अरब अमीरात में
7- एबी डिविलियर्स, भारत में
7- रोहित शर्मा, इंग्लैंड में
7- क्विंटन डिकॉक, भारत में

