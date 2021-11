दुनिया की ताकतवर सेनाएं कर रहीं सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन: स्टडी

अमेरिका, चीन, भारत और यूरोपीय देश इस बात को खुलकर कहते हैं कि वो अगले 5-7 दशक में कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कर देंगे. इनकी सेनाएं और उससे जुड़े उद्योग दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन का 5 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं. यानी मिलिट्री के नाम पर इन देशों के पास बहाना होता है.

इस जलवायु संकट के दौर में मिलिट्री और उससे जुड़े उद्योग लगातार कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, लेकिन इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है. न ही कोई ग्रीन तकनीक जो मिलिट्री को ताकत दे सके.

अमेरिकी रक्षा विभाग जीवाश्म ईंधन का दुनिया का सबसे बड़ा संस्थागत खरीदार है. साथ ही सबसे बड़ा संस्थागत कार्बन उत्सर्जनकर्ता भी. साल 2019 में की गई एक स्टडी के मुताबिक, अगर अमेरिकी मिलिट्री को एक देश माना जाए तो वह जीवाश्म ईंधन के उपयोग में दुनिया का 47वां सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस पैदा करने वाला देश होता. यानी पेरू और पुर्तगाल के बीच में.

