क्या कॉकरोच को एक महीने के लिए अपना घर किराए पर देंगे, मिलेंगे 1.5 लाख 

अगर आप एक महीने के लिए अपने घर में कॉकरोचों को मनमानी करने दें, तो इसके लिए आपको 2,000 डॉलर यानी करीब डेढ़ लाख रुपए मिल सकते हैं.

उत्तरी कैरोलिना में, पेस्ट इन्फॉर्मर नाम की एक पेस्ट कंट्रोल और मीडिया कंपनी ने हाल ही में एक विज्ञापन पोस्ट किया. कंपनी एक शोध करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें वॉलेंटीयर चाहिए. यह कंपनी अलग-अलग तरह के एंटी-कॉकरोच ट्रीटमेंट के असर का पता लगाने के लिए शोध करना चाहती है.

अगर कोई व्यक्ति इसके लिए साइन अप करता है, तो उसे अपने घर में 100 अमेरिकी कॉकरोच छोड़ने की अनुमति देनी होगी. 30 दिनों के दौरान, टीम कीटों को भगाने की खास तकनीक का टेस्ट करेगी और यह पता लगाएगी कि वे कितने प्रभावी थे.

अगर तय समय में टेस्ट पूरा नहीं हो पाता है, तो वे पारंपरिक कॉकरोच ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा. कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, 'हम पिछले 20 सालों से पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं. अभी हम कीटों को भगाने के एक या दो तरीके जानते हैं, लेकिन जैसे-जैसे तकनीक बेहतर हो रही है हम भी कीटों को भगाने के नए और बेहतर तरीकों की तलाश में रहते हैं.'

कंपनी को इसके लिए केवल 5-7 घर चाहिए, लेकिन कंपनी के मालिक डेविड फ्लॉयड (David Floyd) का कहना है कि इसके लिए, एक ही हफ्ते में उन्हें 2,500 से ज्यादा एप्लिकेशन मिल चुकी हैं.

अमेरिकन कॉकरोच (Periplaneta americana) आम कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है. वे वास्तव में अफ्रीका और मध्य पूर्व से आते हैं. 17वीं शताब्दी में जहाजों के जरिए ये अमेरिका में भी आ गए. और तभी से वे लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं. इनकी हजारों प्रजातियां हैं जो कई तरह के रोग फैलाती हैं.

