दो अंतरिक्ष यात्रियों ने की स्पेस वॉक, पावर सप्लाई ठीक करने के लिए 7 घंटे ISS के बाहर रहे एस्ट्रोनॉट्स

नासा (NASA) के दो अंतरिक्ष यात्रियों ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बाहर, सात घंटे स्पेसवॉक की. आईएसएस में बिजली बढ़ाने और उसे रीस्टोर करने के लिए ये स्पेसवॉक की गई.

एक्सपिडीशन 68 क्रू के दो सदस्य जोश कसाडा (Josh Cassada) और फ्रैंक रुबियो (Frank Rubio) ने एक नए रोल-आउट सोलर ऐरे (Roll-Out Solar Array) को स्पेस स्टेशन पर फिट किया. ये इन दोनों का एक साथ दूसरा स्पेसवॉक था. इस दौरान इन्होंने स्टेशन के आठ पावर चैनलों में से एक को बायपास किया. दोनों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 7 घंटे, 5 मिनट की एक्टिविटी की और अपने सभी काम पूरे किए.

स्पेसवॉकर्स ने सुबह 7:16 पर पर काम शुरू किया. क्रू ने यू.एस. क्वेस्ट एयरलॉक (U.S. Quest airlock) से बाहर निकलने से पहले, अपने सूट को इंटर्नल बैटरी पावर पर सेट किया. वहां से, दोनों अपने वर्क स्टेशन पर काम शुरू करने के लिए आगे बढ़े. उन्होंने कैरियर से दो नए आईएसएस रोल-आउट सोलर ऐरे (iROSA) में से एक को फ्री किया. 27 नवंबर को ये कैरियर SpaceX के CRS-26 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट द्वारा छोड़ा गया था.

नीचे दिए गए वीडियो में इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में काम करते देखा जा सकता है.

.@NASA spacewalker Josh Cassada has released the roll-out solar array from its attachment point and rides the #Canadarm2 robotic arm to its installation site. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/PWVvm5jvIN