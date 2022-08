Artemis 1 Fuel Leak: फ्यूल लीक और दरार की वजह से नासा मिशन का काउंटडाउन रुका

NASA के महत्वकांक्षी मून मिशन यानी अर्टेमिस 1 को फिलहाल टाला जा सकता है. क्योंकि 29 अगस्त 2022 को लॉन्च से कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने ईंधन के रिसाव (Fuel Leak) और दरार (Crack) देखा है. अब आशंका है कि नासा इस मिशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दे. दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ा रॉकेट फ्लोरिडा स्थिति केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39बी पर तैनात है. फिलहाल काउंटडाउन को रोक दिया गया है.

अर्टेमिस 1 (Artemis 1) मिशन का लॉन्च विंडो 29 अगस्त 2022 की शाम साढ़े छह से साढ़े आठ के बीच था. नासा सोमवार की अलसुबह ये कहा कि हम एक छोटे फ्यूल लीक से जूझ रहे हैं. लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस मिशन में यह छोटी सी दिक्कत कितनी देरी कर सकती हैं. रॉकेट में ईंधन के तौर पर सुपर-कोल्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरा जाता है. लेकिन लीक की वजह से ये काम रोक दिया गया था. इसके पहले कुछ समय के लिए तूफानी मौसम की वजह से भी ईंधन भरने का काम रोका गया था.

The countdown clock is on a hold at T-40 minutes. The hydrogen team of the @NASA_SLS rocket is discussing plans with the #Artemis I launch director. Operational commentary continues at https://t.co/z1RgZwQkWS . pic.twitter.com/5J6rHVCe44

अर्टेमिस 1 (Artemis 1) अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) का मार्स पर्सिवरेंस रोवर के बाद बेहद महत्वपूर्ण मिशन है. नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट के जरिए ओरियन स्पेसशिप (Orion Spaceship) को चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस आने के लिए भेज रहा है. ताकि साल 2025 में इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए अर्टेमिस मिशन का अगला हिस्सा भेजा जा सके. लेकिन फिलहाल आज के लॉन्च में देरी की आशंका जताई जा रही है.

First light on Florida's Space Coast, where NASA is continuing preparations to launch the Artemis 1 moon rocket later this morning.



NASA expects the launch time to delay until some time after 8:33am EDT (1233 GMT), the opening of today's two-hour window.https://t.co/3x7wi3KbIh pic.twitter.com/sV0cj2Fy4D