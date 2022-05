अमेरिका के 2200 बांध खतरनाक स्थिति में, अगर ये टूटे तो लाखों की मौत होगी

एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने अमेरिका (America) के बांधों (Dams) पर एक विश्लेषण किया है. इसमें पाया कि पूरे अमेरिका में, 2,200 से ज़्यादा बांध खराब हो चुके हैं या संतोषजनक स्थिति (High-Hazard Dams In Poor Or Unsatisfactory Condition) में नहीं हैं. तीन साल पहले भी AP ने इसी तरह की समीक्षा की थी, लेकिन इस बार की स्थिति पहले से भी खराब है.

कहा जा रहा है कि खराब हो चुके बांधों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसा डेटा ट्रैक नहीं करते हैं, साथ ही कई एजेंसियां ​​अपने बांधों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं देतीं.

अमेरिका के बांध औसतन आधी सदी से ज़्यादा पुराने हैं और उन्हें जिस तरह बनाया गया है, वे लोगों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं. घरों, व्यवसाय या हाइवे इनके नीचे आते हैं. सबसे बड़ा खतरा यह है कि गर्म वातावरण की वजह से यहां भारी वर्षा के साथ तूफान भी आ सकता है, जिससे पुराने हो चुके बांधों पर असर पड़ सकता है.

दशकों से मेंटिनेंस का काम सही तरह से नहीं हुआ, जिसने परेशानी और बढ़ा दी है. लेकिन जलवायु परिवर्तन और ज़्यादा बाढ़ ने अमेरिका के बुनियादी ढांचे के इस अनदेखे पहलू पर नए सिरे से ध्यान दिलाया है.

पिछले साल राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने डैम से जुड़े प्रॉजेक्ट्स के लिए 300 करोड़ डॉलर का आवंटन किया था, जिसमें कई करोड़ तो राज्य बांध सुरक्षा कार्यक्रमों और मरम्मत के लिए ही थे. एसोसिएशन ऑफ स्टेट डैम सेफ्टी ऑफिशियल्स (Association of State Dam Safety Officials) की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा दिया गया यह पैसा निजी, कंपनियों, सामुदायिक संघों, राज्य और स्थानीय सरकारों और संघीय सरकार के साथ-साथ अन्य संस्थाओं के 89,000 बांधों को ठीक करने के लिए ज़रूरी करीब 7600 करोड़ डॉलर का एक छोटा सा हिस्सा है.

अमेरिकी के आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स ने अपने डेटाबेस में करीब 92 हजार बांधों को लिस्ट है, जिनमें से ज्यादातर बांध निजी और राज्यों द्वारा रेग्युलेट किए जाते हैं. बांधों को उनसे होने वाले जोखिम के आधार पर बांटा गया है. इन्हें निम्न से उच्च स्तर के खतरे में बांटा गया है. उच्च स्तर के खतरे का मतलब है कि अगर बांध टूटता है तो लोगों की जान जा सकती हैं.

बांधों का आकलन भी उनकी स्थिति के आधार पर किया गया है, जो सबसे खराब स्थिति में हैं - उन्हें खराब या असंतोषजनक कहा गया है. इस तरह के बांधों में दरारें और कटाव समेत कई तरह की समस्याएं हैं. यह समस्याएं इन बांधों को कमजोर कर सकती हैं. खराब या असंतोषजनक स्थिति में ज़्यादा खतरे वाले बांधों की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई देती है.

2018 की तुलना में अब न्यू यॉर्क (New York) में खराब स्थिति वाले और खतरनाक बांधों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है. दक्षिण कैरोलिना (South Carolina) में ज्यादा खतरे वाले बांधों की संख्या 2018 से 2021 तक एक तिहाई बढ़ गई है. 2015 और 2016 में भारी बारिश के बीच राज्य में 70 से अधिक बांध खराब हो चुके हैं.

रोड आइलैंड (Rhode Island) के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट में कमप्लायंस और निरीक्षण के अधिकारी डेविड चॉपी का कहना है कि पुराने कई बांध आज या भविष्य में आने वाले तूफानों को सह पाने लायक नहीं हैं.

