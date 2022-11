पहली बार तंबाकू की पत्तियों से बनाया गया कोकीन, आएगा इस काम

सदियों से कोकीन (Cocaine) को इंसान नशे, बेहोशी, अच्छी नींद और स्टीमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते आ रहे हैं. इसे हजारों सालों से कोका प्लांट (Coca Plant) की प्रजातियों से सावधानी से निकाला जाता है. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब वैज्ञानिकों ने तंबाकू की पत्तियों से कोकीन बनाया गया है.

वैज्ञानिकों ने बायो-इंजीनियरिंग के जरिए तंबाकू की पत्तियों से कोकीन बनाया है. यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है. लेकिन चीन के कुनमिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी के वैज्ञानिकों ने यह कारनामा कर दिखाया. तंबाकू से सिर्फ कोकीन ही नहीं बनाया गया. बल्कि तंबाकू की पत्तियों और पौधे को अच्छे कामों में इस्तेमाल करने लायक बना लिया है.

कोकीन एक प्रकार का जैविक कण है जो ट्रोपेन एल्केलॉयड्स (Tropane alkaloids) की श्रेणी में आता है. ये असल में उन पौधों से निकाला जाता है, जो एक तरह की झाड़ियां होती हैं. वो भी पूरी तरह से शाकाहारी. हम इंसानों ने तंबाकू और कोका प्लांट को अपने फायदे के हिसाब से विकसित किया. पैदावार बढ़ाई. उदाहरण के लिए हायोसायामाइन (Hyoscyamine) भी ट्रोपेन एल्केलॉयड्स हैं. यह दवा पुतलियों को डाइलेट करने, नशे में करने के लिए या सर्जरी के दौरान बेहोश करने के लिए दिया जाता है.

