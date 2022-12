इतनी ठंड कि बुरी तरह जम गया हिरण का मुंह, इस तरह बची जान...देखिए वीडियो

अमेरिका और कनाडा इस वक्त बर्फीले तूफान से जूझ रहे हैं. भयंकर ठंड की वजह से यहां लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. इंसान ही नहीं जानवर भी कुदरत के कहर का शिकार बन रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो में ठंड से बुरी तरह प्रभावित एक हिरण को दिखाया गया है. इस हिरण का मुंह बर्फ से पूरी तरह से जम गया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बर्फीले तूफान में एक हिरण का मुंह बर्फ से पूरी तरह से जम गयाहै. इतना ही नहीं बर्फ में इस हिरण की आंखें और कान भी ढक गए हैं. अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह हिरण कितनी परेशानी में होगा और क्या झेल रहा होगा. माना जा रहा है कि हिरण अपने सिर की मदद से, बर्फ के नीचे भोजन के लिए खुदाई करने की कोशिश कर रहा होगा और उसका चेहरा बर्फ में जम गया होगा.

लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट आया. दो पर्वतारोहियों ने इस हिरण को देखा. हिरण को इतनी बुरी हालत में देखकर उन्होंने इसकी मदद करने का फैसला किया. पहले तो उनसे डरकर हिरण दौड़ने लगा, लेकिन बाद में दोनों लोगों ने हिरण को पकड़ा और इत्मिनान से जमी हुई बर्फ से उसे आजाद किया. नीचे दिए गए वीडियो में इस हिरण की परेशानी को समझा जा सकता है.

This extreme cold weather across many parts of the USA & Canada has been extremely harsh for people & wildlife. This crazy footage shows two walkers who spotted a deer with its mouth,eyes & ears completely frozen over. Brilliant effort to help! 👏🏼 Stay safe everyone pic.twitter.com/YUPoEQuTer