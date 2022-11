गटर जैसी हालत वाली नदी में फल-फूल रही है मगरमच्छ की ये प्रजाति, वैज्ञानिक इनकी ताकत देखकर हैरान

ज़हरीले पानी में किसी भी जानवर का जिंदा रहना मुश्किल होता है. लेकिन मोटी चमड़ी वाले मगरमच्छ इस पानी में भी आराम से गुजर-बसर कर रहे हैं. मगरमच्छों की एक प्रजाति जिसे 'खतरे में' रखा गया है, वह मध्य अमेरिका की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक में रह रही है. इस नदी के हालात सीवर जैसे हैं और ये कोस्टा रिका (Costa Rica) की राजधानी में है. लेकिन ऐसे हालातों में भी मगरमच्छ की यह प्रजाति फल-फूल रही है, जो वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य की बात है.

हर दिन, सैन जोस (San Jose) के घरों और कारखानों से निकलने वाला कचरा और गंदा पानी तारकोल्स नदी (Tarcoles River) में जाता है. इससे आसपास के इलाकों में कचरा, टायर और प्लास्टिक फैल जाते हैं. ये नदी काफी गंदी हो चुकी है, फिर भी करीब 2,000 अमेरिकी मगरमच्छ इस जहरीली नदी में जी रहे हैं.

कोस्टा रिका की नेशनल यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट इवान सैंडोवल (Ivan Sandoval) का कहना है कि यह इलाका सबसे ज्यादा दूषित है, लेकिन इससे मगरमच्छों की आबादी पर कोई असर नहीं पड़ा है. टारकोल्स नदी कोस्टा रिका में सबसे प्रदूषित नदी है और यह मध्य अमेरिका की सबसे ज्यादा दूषित नदियों में से एक है. इसमें भारी धातु, नाइट्राइट, नाइट्रेट और बड़ी मात्रा में मानव अपशिष्ट पाए जा सकते हैं.

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ कंज़रवेशन ऑफ़ नेचर (IUCN) के मुताबिक, दशकों के शिकार और प्राकृतिक आवास खत्म होने की वजह से, दुनिया में मगरमच्छों की केवल 5,000 प्रजातियां बची हैं, जो 18 देशों में हैं. इस संस्था ने क्रोकोडायलस एक्यूटस (Crocodylus acutus) प्रजाति को खतरे में रखा है. लेकिन संस्था का कहना है कि हाल के सालों में इस प्रजाति के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि हुई है. कोस्टा रिका में पाए जाने वाले इन मगरमच्छों की आबादी एकदम स्वस्थ है और ये यहां अच्छी संख्या में है.

ये मगरमच्छ समुद्र से आने वाली मछलियों को खाते हैं, धूप में पड़े रहते हैं. आश्चर्य की बात ये है कि नदी में करीब 150 तरह के बैक्टीरिया भी मौजूद हैं, लेकिन ये उनसे बेफिक्र नजर आते हैं. इनपर न तो बैक्टीरिया का असर हो रहा है और न ज़हरीले पानी कै. ये यहां आराम से जी रहे हैं. इवान सैंडोवल इन मांसाहारी मगरमच्छों को 'जीवित जीवाश्म' (Living fossils) कहते हैं, जिसमें बहुत कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता होती है.

सैंडोवल कहते हैं कि 1980 के बाद से, कोस्टा रिका के मगरमच्छों की आबादी ठीक हो रही है. लेकिन उन्होंने पर्यटक गतिविधियों के खतरे की चेतावनी भी दी है. उनका कहना है कि इस नदी के मगरमच्छ विदेशी यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण हैं, जो जीवों को करीब से देखने के लिए नाव से यात्रा करते हैं. कुछ लोग इन जानवरों को खाना खिलाते हैं, जो प्रतिबंधित है. सैंडोवल को इस बात की चिंता है कि मगरमच्छ लोगों के बहुत करीब होने के आदी हो गए हैं.

