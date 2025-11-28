scorecardresearch
 
Career Rashifal 28 November 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले महत्वपूर्ण कार्यों में पाएंगे गति, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 28 November 2025 (करियर राशिफल): साथियों से कामकाजी मतभेद दूर होंगे. कार्यव्यवसाय में तेजी आएगी. योजनाओं को गति देंगे. लाभ अच्छा बना रहेगा.

मेष: मेष राशि के जातकों के कामकाज में बेहतर वातावरण बना रहेगा. आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सत्ता व प्रबंधन में सकारात्मकता रहेगी.

वृष: वृष राशि के लोग सत्ता का समर्थन पाएंगे. नेतृत्व को बल मिलेगा. करियर कारोबार उचित दिशा में आगे बढ़ाने का भाव बना रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य पाएंगे. तेजी से काम लेंगे. सबका समर्थन पाएंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों की कामकाजी गतिविधियां में तेजी बनी रहेगी. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी. जरूरी कार्यों से जुड़ेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को करियर व्यापार में सजगता बढ़ानी चाहिए. अतार्किक जोखिम न उठाएं. नीतिगत विषयों में स्पष्टता रखें. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बढ़ाएं. पहल पराक्रम में सहज रहें. व्यर्थ के दिखावे से बचें. स्थिति मिलीजुली रहेगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के करियर में उछाल के संकेत बने हुए हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. साथियों से कामकाजी मतभेद दूर होंगे. कार्यव्यवसाय में तेजी आएगी. योजनाओं को गति देंगे. लाभ अच्छा बना रहेगा.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को जोखिम उठाने से बचना चाहिए. व्यवसायिक विषयों में सहयोग बनाए रहें. संस्थागत कार्यों में गति आएगी. श्रमशीलता में वृद्धि होगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधों को महत्व देंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों का समकक्षों का साथ बना रहेगा. करियर व्यापार को मजबूती देंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. दाम्पत्य में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. साहस पराक्रम संवरेगा. उद्योग व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का अधिकारियों से तालमेल संवार पर रहेगा. जिम्मेदारों से विवाद मे न पड़ें. करियर व्यापार अपेक्षित रहेगा. वाणिज्यिक मामले संवार पाएंगे. स्वार्थ में न आएं. संकीर्णता का त्याग करें.

धनु: धनु राशि के जातकों को वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बनाए रखना चाहिए. कारोबारी लक्ष्य साधने में आगे रहेंगे. व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. सहकारिता की सोच रहेगी. विस्तार कार्यों में रुचि बढ़ेगी. कारोबारी सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. सबका सहयोग मिलेगा.

मकर: मकर राशि के लोगों के करियर में अनुकूलता रहेगी. कारोबार में साख सम्मान बढ़ेगा. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. जरूरी कार्यों में तेजी दिखाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ मिलेगा. अनुबंधों पर फोकस बनाए रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का करियर व्यापार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. योजनाओं के क्रियान्वयन में सफल होंगे. नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. कामकाज में उचित जगह बनाए रखेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में धूर्त की संगति से बचना चाहिए. व्यर्थ वादों व दिखावे में न आएं. कार्यों में जल्दबाजी बनी रहेगी. कारोबार के मामलों में सावधानी रखें. चर्चा वार्ता में स्पष्टता रखें. कामकाज विस्तार के मौके भुनाएंगे.

