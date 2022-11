30 साल में खत्म हो जाएगी आर्कटिक सागर की बर्फ, होगा ये नुकसानः रिपोर्ट 

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की वजह से दुनिया के वे इलाके जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, अब पिघलने लगे हैं. हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, गर्मियों में आर्कटिक की समुद्री बर्फ (summertime Arctic sea ice) 2050 तक गायब हो जाएगी.

इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव रिसर्च नेटवर्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी साल मार्च में पूर्वी अंटार्कटिका में बारिश हुई, क्योंकि हवा का तापमान असामान्य रूप से गर्म था. गर्मियों के दौरान, एल्प्स ने बर्फ के आवरण का 5% हिस्सा खो दिया. सितंबर में, ग्रीनलैंड ने साल के उस समय पिघलने का एक नया रिकॉर्ड बनाया.

पृथ्वी के आठ सबसे गर्म साल देखने के बाद, इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि दुनिया के सभी बर्फीले क्षेत्र बहुत तेजी से पिघल रहे हैं. वैज्ञानिकों ने इनके पिघलने की जो उम्मीद की थी, ये दर उससे कहीं ज्यादा है. नई रिपोर्ट के लेखकों ने बर्फ के लिए 'टर्मिनल डाइग्नॉसिस' पर फोकस किया जो हर गर्मियों में आर्कटिक महासागर के ऊपर बनता है और तैरता है.

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के एक सी आइस रिसर्चर और शोध के सह-लेखक रॉबी मैलेट (Robbie Mallett) का कहना है कि जैसे वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है, वैसे ही बिना बर्फ के गर्मी से बचने का कोई विश्वसनीय रास्ता नहीं है.

रिपोर्ट को UN क्लाइमेट समिट (U.N. climate summit) की शुरुआत के साथ ही रिलीज़ किया गया. यह समिट 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल-शेख में चलेगा. सोमवार शाम को, आर्कटिक कैंपेनर्स और उस इलाके में रहने वाले युवाओं ने समुद्री बर्फ के खत्म होने पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक मीडिया ईवेंट किया.

मैलेट का कहना है कि हमने कुछ ऐसा देखना शुरू कर दिया है जिसे बचाया नहीं जा सकता. लेकिन COP27 वार्ता, गर्मियों की समुद्री बर्फ को बचाने के लिए बहुत अहम साबित होगी.

