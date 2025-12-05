scorecardresearch
 
Vastu Upay: शाम के वक्त किसी को ना दें ये 4 चीजें, मां लक्ष्मी होती हैं नाराज, गरीबी नहीं छोड़ेगी साथ

Vastu Upay: सूर्यास्त के बाद हल्दी, दही, दूध और सफेद चीजें नहीं देने की परंपरा मां लक्ष्मी की प्रसन्नता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए है, ताकि धन और सौभाग्य की हानि न हो.

सूर्यास्त के बाद ना करें ये काम. (Photo: Pixabay)
Astro Tips: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में सुखी जीवन के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं. ये नियम ना सिर्फ चीजों को सही दिशा में रखने और पेड़ -पौधों को सही दिशा में लगाने पर जोर देते हैं बल्कि सुबह और शाम के कुछ नियम भी बताते हैं. इन्हीं नियमों के मुताबिक सुबह और शाम के वक्त कई ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें करने से बचने की सलाह दी जाती है. ऐसी मान्यता है कि एक खास समय में इन कामों को करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. जानते हैं सूर्यास्त के समय कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें ना करने की सलाह दी जाती है. 

किसी को हल्दी ना दें

हल्दी को शुभता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद हल्दी देने से घर की समृद्धि और शुभ ऊर्जा कम होती है, और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं. इसलिए इस समय हल्दी या हल्दी से जुड़ी चीजें देने की मनाही होती है.

सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं

वास्तु शास्त्र में झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी से जोड़ा गया है. माना जाता है कि शाम के समय झाड़ू लगाने से धन की हानि होती है. इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है. इसलिए सूर्यास्त के बाद घर की सफाई या झाड़ू लगाने से बचना चाहिए. 

सफेद चीजें ना दें

सफेद चीजें जैसे दूध, दही, चावल, चीनी शांत ऊर्जा और चंद्रमा से जुड़ी होती हैं. मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद इन्हें देने से  भाग्य खराब होता है. माना जाता है कि रात के समय सफेद चीजें देने से आर्थिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं. 

कपड़ों को धोना और सुखाना

सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता. ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सौभाग्य में कमी आती है. मान्यता के मुताबिक रात में कपड़े बाहर सुखाने से नकारात्मक ऊर्जा या कीट–पतंग आकर्षित होते हैं, जिससे अशुभता मानी जाती है.

दही का सेवन

दही को शीतल और चंद्रमा तत्व से जुड़ा माना जाता है, और इसका संबंध शुक्र ग्रह से है. सूर्य और शुक्र के बीच मित्रता का भाव ना होने के कारण शाम में दही खाना अशुभ माना जाता है. 

