Vastu Tips: रोटी से जुड़ी ये एक गलती घर को बना देती है नर्क, चली जाती है बरकत

Vastu Tips: हिंदू धर्म में रसोई को एक पवित्र स्थान माना गया है. कहते हैं कि रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है. इनकी मौजदूगी से ही घर में धन की कमी नहीं होती है. लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, रोटी बनाते समय हमारी कुछ गलतियों के कारण मां अन्नपूर्ण रुष्ट हो जाती हैं और घर से चली जाती हैं. नतीजन घर की खुशियों को ग्रहण लग जाता है और आदमी की तरक्की रुक जाती है. आइए इन गलतियों के बारे में जानते हैं.

1. रोटी गिनना

वास्तु के अनुसार, रसोई में रोटी बनाते वक्त कभी भी उन्हें गिनना नहीं चाहिए. कुछ घरों में लोग ऐसी गलतियां करते हैं. जिन घरों में रोटियां गिनकर बनाई जाती हैं, वहां मोटी कमाई के बावजूद घर में अन्न की पूर्ति नहीं होती है.

2. आटे पर उंगली के निशान

आपने अक्सर देखा होगा कि रोटी के लिए आटा गूंथते वक्त घर की महिलाएं उस पर उंगलियों के निशान लगा देती हैं. दरअसल रोटी के लिए गूंथे गए आटे की आकृति गोल होती है और वो पितरों के पिंड के समान दिखाई देता है. इसलिए इस आटे पर अंगुलियों के निशान छाप दिए जाते हैं ताकि वो पितरों को अर्पित किए जाने वाले पिंड के समान न दिखाई दे.

3. गैस चूल्हे का स्थान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस रसोई में गैस चूल्हा बिल्कुल सामने या फिर पानी के नल के पास होता है, उस घर के लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है. गैस चूल्हें को हमेशा दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) में रखना ही उत्तम माना जाता है.

4. पहली और आखिरी रोटी

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के सदस्यों को भोजन परोसने से पहले ध्यान रखें कि पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालनी चाहिए. इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का संचार होता है.

5. तवा कढ़ाही उल्टा रखना

आपके कई घरों में लोगों को रसोई के अंदर तवा और कढ़ाही को उल्टा रखते हुए देखा होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना गलत है. वास्तु के अनुसार, तवा को राहु के फन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. और रसोई में इसे उल्टा रखने से सुख-संपन्नता पर बुरा असर होता है.

---- समाप्त ----