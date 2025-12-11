Vastu Upay: मनी प्लांट लगाने के बाद रुक गए हैं सारे काम? ये एक गलती पड़ सकती है भारी

Money Plant Vastu Tips At Home: धन की जरूरत हर किसी को होती है और हर कोई चाहता है कि उसके घर में समृद्धि, सुख और स्थिरता बनी रहे. इसी वजह से लोग अपने घर में ऐसे पौधे लगाना पसंद करते हैं जो धन वृद्धि का संकेत माने जाते हैं. इन पौधों में मनी प्लांट सबसे लोकप्रिय माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर मनी प्लांट को घर में सही दिशा और सही तरीके से लगाया जाए, तो यह घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के साथ-साथ आर्थिक संकट को कम करने में भी मददगार होता है. इसी कारण अधिकतर लोग इसे अपने लिविंग रूम, बालकनी या ऑफिस में लगाते हैं, ताकि घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहे. लेकिन कई बार घर में मनी प्लांट लगाने के बाद भी उसका कोई खास फल नहीं मिल पाता इसके पीछे कई वजहें जिम्मेदार होती हैं.

मनी प्लांट की गलत दिशा ला सकती है रुकावटें

मनी प्लांट घर में लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन इसे कहीं भी लगा देना कभी-कभी परेशानियां पैदा कर सकता है. वास्तु शास्त्र में दिशा का विशेष महत्व है, इसलिए मनी प्लांट की गलत दिशा न सिर्फ इसके सकारात्मक प्रभाव को कम कर देती है, बल्कि कभी-कभी घर में नकारात्मक ऊर्जा, अनावश्यक तनाव और आर्थिक रुकावटें भी पैदा कर सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी पौधे की ऊर्जा उसके स्थान के अनुसार बदलती है, और मनी प्लांट तो विशेष रूप से धन, समृद्धि और शांति का कारक माना जाता है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर या पूर्व दिशा मनी प्लांट के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है, इसलिए यहां मनी प्लांट लगाने से आर्थिक समस्याएं कम होती हैं और धन वृद्धि के योग बनते हैं. पूर्व दिशा सूर्य उदय की दिशा है, जो सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और तरक्की का प्रतीक है. इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में शांति रहती है और परिवार के सदस्यों में अनावश्यक विवाद नहीं होते.

इसके अलावा, मनी प्लांट को हमेशा साफ-सुथरे, रोशनी वाले स्थान पर रखें और इसके पत्तों को सूखने न दें. हरे-भरे और तेजी से बढ़ने वाले पौधे घर में समृद्धि का संकेत देते हैं.

सूखे और पीले पत्तों वाला मनी प्लांट घर में न रखें

कई बार ऐसा होता है कि पौधों को सही समय पर पानी, धूप या देखभाल न मिलने के कारण उनकी पत्तियां सूखने लगती हैं या पीली पड़ जाती हैं. लेकिन इसके बाद भी लोग उन पौधों को घर में ही लगाए रखते हैं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार,सूखे और पीले पत्ते घर की सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं. इसे आर्थिक रुकावटों और धन हानि का संकेत भी माना जाता है. ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर के वातावरण पर गलत असर डालते हैं.

मनी प्लांट की बेल को जमीन पर न गिरने दें

कई बार हम छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही गलतियां घर में वास्तु संबंधी बाधाएं पैदा कर सकती हैं. वास्तु शास्त्र में जमीन पर लटकती या गिरी हुई बेल को अशुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि बेल के नीचे गिरने से धन का प्रवाह नीचे की ओर चला जाता है, जिससे आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं.

कांच की बोतल में लगाएं

कांच में लगा मनी प्लांट वास्तु के अनुसार अधिक शुभ माना जाता है क्योंकि यह ऊर्जा को साफ और पारदर्शी रखता है.

