Vastu Tips: घर की इस दिशा में रख दें ये एक शुभ चीज, प्रसन्न होंगी लक्ष्मी, खिंची आएगी धन-दौलत

Vastu Tips: मां लक्ष्मी की कृपा जिस घर पर रहती है, वहां कभी धन का अकाल नहीं पड़ता है. लोग हमेशा मालामाल रहते हैं. लेकिन मां लक्ष्मी ने नजर फेरी तो समझ लो धनवान से धनवान व्यक्ति भी सड़क पर आ जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की कुछ खास जगहों पर कुछ शुभ चीजें रखने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं. इसलिए हर घर में लोगों को इनमें से कोई एक शुभ चीज जरूर रखनी चाहिए.
1. स्वास्तिक
वास्तु शास्त्र में स्वस्तिक चिह्न को अत्यंत शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. इसे घर के मुख्य प्रवेश द्वार या पूजा स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा और ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में स्वस्तिक बनाने से विशेष परिणाम मिलते हैं.
2. पीतल या तांबे की घंटी
घर के मंदिर में तांबे या पीतल की घंटी रखने और सुबह-शाम पूजा के समय बजाने से बहुत लाभ होता है. वास्तु के अनुसार, घंटी को हमेशा पूजन कक्ष की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए. इससे देवी-देवताओं की कृपा होती है.
3. शंख
शंख को माता लक्ष्मी का भाई बताया गया है. कहते हैं कि इसे घर में रखने से सौभाग्य और सुख-शांति बनी रहती है. वास्तु शास्त्र कहता है कि शंख को हमेशा पूजा स्थल में ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) में रखना उत्तम होता है. इससे घर के धनधान्य और उन्नति में वृद्धि होती है. इसके अलावा भगवान विष्णु या लक्ष्मी की प्रतिमा के दाहिनी ओर स्थापित करना भी इसे शुभ माना जाता है.
4. जल का कलश
हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान कलश पूजन के बगैर बिल्कुल अधूरा है. कलश को पवित्रता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है. कहत हैं कि घर की उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में जल से भरा कलश रखने से जल तत्व संतुलित रहता है. इससे मानसिक और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आते हैं.
5. तुलसी का पौधा
वास्तु के अनुसार, तुलसी में देवी लक्ष्मी वास करती हैं. तुलसी का पौधा घर की नकारात्मकता ऊर्जा का नाश करके सकरात्मकता का संचार करता है. वास्तु के अनुसार, तुलसी के पौधे को घर की उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इससे घर की सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है.