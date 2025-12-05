Vastu Upay: मंदिर में चुपचाप करें ये 3 दान, किस्मत आपके कदम चूमेगी, मिलेगा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद

Vastu Upay: दान को सभी धर्मों में बेहद पुण्य का कार्य माना गया है. शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त रूप से किया गया दान साधारण दान की तुलना में कई गुना ज्यादा फल देता है. वास्तु शास्त्र में भी गुप्त दान को जीवन की बाधाएं दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना गया है. विशेष रूप से तीन ऐसे दान बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति बढ़ती है.

और पढ़ें

दिया जलाने की माचिस का दान

वास्तु के अनुसार घर या मंदिर में दिया जलाना प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. मंदिर में माचिस का गुप्त दान करना बेहद शुभ माना गया है. खासतौर से हनुमान मंदिर में माचिस का दान करना शुभ होता है. ऐसा करने से बुरी नजर दूर होती है, और मंगल ग्रह मजबूत होता है. कहा जाता है कि इससे घर में अंधकार रूपी बाधाएं जैसे भय, असफलता, मानसिक तनाव और अवसाद धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं. यह दान विशेषकर उन लोगों को करना शुभ है जो जीवन में नए मार्ग की तलाश कर रहे हों या किसी कठिन परिस्थिति से निकलना चाहते हों.

बैठने के लिए आसन का दान

आसन स्थिरता, संतुलन और शांति का प्रतीक है. वास्तु के मुताबिक जो व्यक्ति दान किए गए आसन पर बैठ कर पूजा करता है उसका फल दान करने वाले को भी मिलता है. मंदिर में आसन का दान गुरुवार को करना शुभ माना जाता है. गुप्त रूप से आसन दान करने से अशांति, क्रोध और बेचैनी जैसी परेशानियां कम होती हैं और जीवन में संतुलन महसूस होने लगता है.

Advertisement

जल अर्पित करने के लिए लोटा

शिवमंदिर में लोटा दान करना बेहद शुभ माना जाता है. इससे भगवान शिव की कृपा मिलती है. इसलिए धातु का लोटा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार यह दान व्यक्ति के जीवन में निर्मलता, समृद्धि और तरक्की की राह खोलता है. इससे जल तत्व संतुलित होता है, जो भावनाओं और संबंधों से जुड़ा हुआ है. गुप्त रूप से लोटा दान करने से तनाव, परिवारिक कलह और आर्थिक बाधाएं कम होती हैं.

---- समाप्त ----