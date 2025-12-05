Tulsi Plant Vastu: रामा या श्यामा ? घर में कौन सी तुलसी लगाना है शुभ, दिशा से जुड़ी ये गलती पड़ सकती है भारी

Tusli Plant Vastu: हिंदू धर्म में कई पौधे और फूल ऐसे हैं, जिनका पूजा-पाठ में शामिल होना बेहद जरूरी माना गया है. इनमें से तुलसी का पौधा सबसे खास और पवित्र माना जाता है. इसे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है. घर में तुलसी लगाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य भी बढ़ता है. तुलसी दो तरह की होती है,रामा और श्यामा, यही वजह है कि कई बार तुलसी को घर लाते वक्त लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी तुलसी ज्यादा शुभ है.

रामा तुलसी और श्यामा तुलसी में क्या फर्क है

वास्तु के अनुसार, दोनों तरह की तुलसी शुभ मानी जाती हैं, लेकिन इनका रंग अलग होता है. जिनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं, उन्हें रामा तुलसी कहते हैं. जिनकी पत्तियां काली या बैंगनी रंग की होती हैं, उन्हें श्यामा तुलसी कहा जाता है. माना जाता है कि रामा तुलसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में शांति, सुख-समृद्धि और सकारात्मक वातावरण बनाए रखती है. श्यामा तुलसी भी पवित्र है और पूजा में इसका महत्व है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रामा तुलसी लगाना ज्यादा फायदेमंद माना गया है.

श्रीकृष्ण और तुलसी का संबंध

मान्यता के अनुसार, श्रीकृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं. यह घर और परिवार के लिए आशीर्वाद का प्रतीक है. तुलसी के पौधे से वातावरण शुद्ध रहता है, बीमारियों का खतरा कम होता है और मानसिक शांति बढ़ती है.

तुलसी लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

तुलसी लगाने के दौरान कुछ बातें ध्यान में रखना जरूरी है. तुलसी को साफ और उपयुक्त स्थान पर लगाएं, जहां उसे पर्याप्त सूर्य की रोशनी मिले. घर में रामा तुलसी को मुख्य द्वार या आंगन में लगाना शुभ माना गया है. इसके पास नियमित रूप से पूजा और ध्यान करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. तुलसी लगाते समय दिशा का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता, इसे हमेशा ईशान कोण ( उत्तर-पूर्व दिशा) में लगाएं. कभी भी तुलसी को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए.

