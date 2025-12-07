scorecardresearch
 
Tridashank Yog 2025: शनि-शुक्र ने बनाया त्रिदशांक योग, साल के आखिर में इन 3 राशियों को धन लाभ

Tridashank Yog 2025: शनि और शुक्र के 108 डिग्री कोण पर आने से त्रिदशांक योग बन रहा है. ज्योतिष अनुसार यह योग तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. इन जातकों के जीवन में धन वृद्धि, सकारात्मकता, सफलता और नए अवसरों की भरमार होगी.

शुक्र-शनि 108 डिग्री कोण पर स्थिति होकर त्रिदशांक योग बना रहे हैं (Photo: Pixabay)
Tridashank Yog 2025: न्याय देव शनि और सुखों के प्रदाता शुक्र के बीच एक बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है. दरअसल ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 108 डिग्री कोण पर स्थिति होकर त्रिदशांक योग बना रहे हैं, जो कि तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषवविदों का कहना है कि इस दुर्लभ योग के चलते तीन राशि वालों के जीवन में धनधान्य, सकरात्मकता और सफलता का आगमन होगा. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृषभ राशि
शुक्र-शनि का शुभ योग आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी और आप धैर्यवान होकर फैसले लेंगे. आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और निर्णय क्षमता भी बेहतर रहेगी. व्यापार करने वालों को अच्छा लाभ होने की संभावना है. वहीं पुराने निवेश से भी बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है.

मकर राशि
त्रिदशांक योग आपके लिए हर क्षेत्र में लाभ का संकेत दे रहा है. आपको मानसिक रूप से शांति और सुकून मिलेगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. सुखद यात्रा का योग भी बन रहा है. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ चल रही गलतफहमियां कम होंगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.

मीन राशि
मीन राशि के जातकों को त्रिदशांक योग के कारण कई शुभ माना जा रहा है. समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा. नौकरी में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के प्रयास सफल हो सकते हैं. प्रेम जीवन में सुधार आएगा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बनी रहेगी.

---- समाप्त ----
