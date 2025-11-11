scorecardresearch
 

Surya Gochar 2025: 16 नवंबर को सूर्य करेंगे मंगल की राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों को अगले 1 महीने रहना होगा सावधान

Surya Gochar 2025: 16 नवंबर को सूर्य का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है. सूर्य के इस गोचर से कई राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और उन्हें 1 महीने तक सावधान भी रहना होगा. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होने से इन राशियों को सावधान रहना होगा (Photo: AI Generated)
Surya Gochar 2025: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का गोचर बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है. दरअसल, 16 नवंबर को सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होने वाला है और इस राशि के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल है. सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से इसको वृश्चिक संक्रांति कहते हैं.

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा और पिता कहा जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 नवंबर को सूर्य दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर वृश्चिक में प्रवेश करेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, सूर्य इस बार मंगल की राशि में जाएंगे यानी सीधा सीधा मंगल के साथ उनका योग बनेगा. जिसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं कि सूर्य के गोचर से किन राशियों को अगले 1 महीने सावधान रहने की जरूरत होगी.

1. वृषभ

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय कार्यस्थल पर टकराव का हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. अहंकार या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही न करें, विशेषकर पेट और थकान से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

2. कर्क

सूर्य गोचर कर्क राशि वालों के लिए नकारात्मक माना जा रहा है. इस अवधि में रिश्तों में सावधानी रखनी होगी. किसी करीबी से विवाद या भावनात्मक दूरी संभव है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिससे मानसिक दबाव रहेगा. धन से जुड़ी योजनाओं में किसी पर भी भरोसा न करें.

3. सिंह

सूर्य गोचर से सिंह राशि वालों को बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है. पारिवारिक मामलों में आपका कठोर रवैया विवाद का कारण बन सकता है. नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मेहनत का फल देर से मिलेगा. आर्थिक रूप से भी यह समय थोड़ा धीमा रहेगा, इसलिए बड़े निवेश से बचें.

4. मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह समय सावधानी भरा है. वाणी में गुस्सा बढ़ सकता है, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है. कार्यस्थल पर आपकी बात गलत समझी जा सकती है. अनावश्यक बहस से बचें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें, छोटी यात्रा में बाधा आ सकती है. पैसे को लेकर किसी मित्र या रिश्तेदार से मतभेद संभव हैं.

---- समाप्त ----
    Advertisement