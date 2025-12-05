Shani Dev 2026: साल 2026 में शनि इन राशियों पर बरसाएंगे कहर, शुरू होगी साढ़ेसाती, मिलेंगे अशुभ फल

Shani Dev 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि बहुत ही पावरफुल ग्रह माना जाता है क्योंकि हर कोई इनसे भयभीत रहता है. कहते हैं कि जब भी शनि अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव हर राशि पर सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पड़ता है. ज्योतिषियों के अनुसार, जब भी शनि चाल बदलते हैं तो उनके प्रभाव से कभी किसी राशि की साढ़ेसाती शुरू होती है तो किसी राशि की ढैय्या.

द्रिक पंचांग के अनुसार, शनि इस समय मीन राशि में विराजमान हैं और 28 नवंबर को वह मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं. साल 2026 के जुलाई में शनि मीन राशि में दोबारा वक्री हो जाएंगे, जिससे कई राशियों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिन्हें साल 2026 में शनि की टेढ़ी दृष्टि से सावधान रहना होगा.

मेष

2026 से मेष राशि पर साढ़ेसाती पहला चरण ही रहेगा और यह चरण आसानी से नहीं गुजरेगा. इस नए साल में नौकरी में बदलाव, सेहत में गिरावट और पारिवारिक तनाव की संभावना बन सकती है. मानसिक दबाव भी ज्यादा रहेगा, लेकिन धैर्य और संयम से चीजें संभाली जा सकती हैं.

कुंभ

इस समय शनि देव मीन राशि में बैठे हैं और उनका सीधा असर कुंभ राशि के दूसरे भाव पर पड़ रहा है. कुंभ राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है. इसके खत्म होते ही शनि की कृपा मिलनी शुरू होगी. लेकिन साल 2026 थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है. मानसिक तनाव बढ़ सकता है. छोटे-छोटे कामों में ज्यादा समय लग सकता है. ऑफिस में राजनीति का सामना करना पड़ सकता है. कई लोगों के लिए स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ सकता है.

मीन

मीन राशि में खुद शनि देव विराजमान हैं और यहां साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है, जिसे सबसे कठिन माना जाता है. ऐसे समय में शनि ज्यादा परीक्षा लेते हैं. 2026 में मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य, पैसों और नौकरी, तीनों क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सहकर्मियों से विवाद या गलतफहमी भी बढ़ सकती है.

साल 2026 में इनपर रहेगी ढैय्या

सिंह

सिंह राशि के लोगों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. इस दौरान आठवें भाव में शनि का स्थान स्वास्थ्य और करियर में रुकावटें ला सकता है. 2026 में इन लोगों के खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचना जरूरी रहेगा. कामकाज में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी.

धनु

2026 में शनि की ढैय्या धनु राशि के चौथा चरण पर प्रभाव डालेगी. इससे जीवन में उतार-चढ़ाव और तनाव बढ़ सकते हैं. परिवार में छोटी बातें भी विवाद का कारण बन सकती हैं. धनु राशि वालों को दूसरों के मामलों में पड़ने से बचना होगा, नहीं तो हालात उल्टे पड़ सकते हैं.

