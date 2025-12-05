Samudrika Shastra: पैरों के तलवे के ये निशान होते हैं बहुत शुभ, व्यक्ति बन जाता है धनवान

सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, व्यक्ति के शरीर की बनावट को देखकर उसके जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, शरीर की बनावट देखकर आप व्यक्ति के भविष्य के साथ साथ उसके गुण और स्वभाव के बारे में भी जान सकते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पैरों के तलवे की बनावट और उसपर बने निशान भी व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं.

सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक, पैरों के तलवों में बने कुछ खास निशान बेहद ही शुभ माने जाते हैं. कुछ निशान ऐसे भी होते हैं जिन्हें शुभ नहीं माना जाता है. कुछ निशान यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को धनवान बनेगा तो कुछ निशान ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ेगा. आइए जानते हैं कि आपके पैर के तलवों के निशान क्या कहते हैं.

तलवे के आकार से क्या पता चलता है

लंबे तलवे होना कहीं कहीं मूर्खता की निशानी माना जाता है, लेकिन ये ईश्वर की विशेष कृपा का लक्षण है. लंबे तलवे वाले आलसी होने के बावजूद जीवन में सफलता पाते हैं. छोटे पैर होंगे तो तलवे छोटे होंगे. जरूरत से ज्यादा छोटे तलवे, व्यक्ति को मानसिक चिंता में डाल देते हैं. ऐसे लोग काफी संघर्ष के बाद ही जीवन में कुछ हासिल कर पाते हैं. इसके लिए सामान्य तलवे के पैर के अंगूठे को देखना होगा. अंगूठे की रेखा अच्छी हो तो सामान्य तलवे भी अच्छे प्रभाव देते हैं.

पैरों की उंगलियां

पैरों का अंगूठा अगर बगल वाली उंगली से छोटा हो तो यह भाग्य में वृद्धि करता है. अगर पैर की सबसे छोटी उंगली काफी छोटी हो या उसमें नाखून बहुत ही छोटा हो तो वैवाहिक जीवन खराब होता है. अगर पैर की सबसे छोटी उंगली लंबी या बेहतर हो तो धन का अभाव नहीं होता है. अगर पैर की उंगलियां टेढ़ी-मेढ़ी हो तो जीवन में दो विवाह के योग बनते हैं. अगर पैर का अंगूठा ज्यादा ही बड़ा हो तो ये बीमारी का लक्षण होता है.

क्या कहता है तलवों का रंग

तलवे का रंग स्वाभाविक और साफ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है. तलवे का रंग एक समान न हो तो व्यक्ति धूर्त होता है. तलवे के रंग का गुलाबी होना बताता है कि व्यक्ति समृद्ध और संपन्न है. अगर तलवे का रंग पीलापन लिए हुए हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब होता है.

तलवे की रेखाओं का अर्थ

तलवे में अंगूठे से एक सीधी रेखा नीचे की तरफ जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है. तलवे में जितनी कम रेखाएं होंगी व्यक्ति उतना ही ज्यादा भाग्यवान होगा. तलवे में रेखाओं का जाल हो तो आजीविका के लिए भटकना पड़ता है. तलवे में शंख या चक्र का होना दुर्लभ माना जाता है, ये महापुरुषों के पैरों में होता है.

पैर के तलवों में बने शुभ निशान

समुद्र शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के तलवे लालिमा लिए हुए और चिकने होते हैं, वे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं. ऐसे लोगों पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ऐसे लोग अपने जीवन में अपार धन कमाते हैं. किसी व्यक्ति के पैर के तलवे में यदि चक्र, कमल के फूल, शंख, तलवार, सांप, ध्वज का चिह्न बना हो तो ये काफी शुभ होता है. समुद्र शास्त्र के अनुसार, ये चिन्ह व्यक्ति को ऊंचा मुकाम और खूब ख्याति दिलाते हैं.

