बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हैं इन 5 राशियों वाले लोग, पार्टनर का रखते हैं ख्याल, इस लिस्ट में आपकी राशि है या नहीं?

रोमांस (Romance) के मायने हर किसी के लिए अलग-अलग होते हैं. लड़की हो या लड़का हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर रोमांटिक हो. रोमांस का मतलब किसी के लिए कैंडललाइट डिनर (Surprise candlelight dinner) हो सकता है, तो किसी के लिए कमरे को फूलों से सजाना (Decorating the room with flowers). किसी के लिए बाहों में बाहें डालकर प्यारी-प्यारी बातें करना हो सकता है, तो किसी के लिए गिफ्ट और सरप्राइज (Gift and Surprise).

रोमांटिक होना एक ऐसा नेचर है, जो कुछ ही लोगों का होता है. वहीं कुछ लोगों के रिलेशन में रोमांस की जगह लड़ाई-झगड़े और मनमुटाव ही होते रहते हैं, जिससे वे रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाते.

ज्योतिष के अनुसार राशियों (Zodiac signs) से किसी के भी व्यक्तित्व के बारे में ग्रहों की दशा और दिशा के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है. उनके आधार पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सी राशि वाले लोग किसी भी रिलेशन में अधिक गहराई से अपनी उपलब्धता महसूस कराते हैं या रोमांटिक होते हैं. यहां कुछ राशियों के बारे में बता रहे हैं, जो बताती हैं कि कौन सी राशियों के लोग अधिक रोमांटिक होते हैं.

मीन (Pisces)

मीन राशि वाले लोग बेहद संवेदनशील और देखभाल करने वाले होते हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर वे किसी को पसंद करते हैं, तो उन्हें उस व्यक्ति के बारे में हर बात याद रहती है. वहीं, अगर रिलेशनशिप की बात आती है तो मीन राशि वाले लोग शांत नेचर के लिए जाने जाते हैं. अगर आपके पार्टनर की राशि मीन है तो वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा. ऐसे लोग अधिक रोमांटिक होते हैं और उन्हें कैंडललाइट डिनर या हाथों से लिखी कविताएं या लेटर देना भी पसंद होता है.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि भी जल राशि होती है. इस राशि वाले लोग बहुत रोमांटिक होते हैं. ज्योतिष के मुताबिक, कर्क राशि के लोग बेहद वफादार और समर्पित पार्टनर होते हैं, जो आसानी से पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते. किसी भी रिलेशन में वे अपने पार्टनर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं. मीन राशि वालों की तरह इस राशि वाले लोग भी पार्टनर को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि वाले लोग रोमांटिक दिखते नहीं हैं, लेकिन वे पार्टनर को खुश करने के लिए अधिक मेहनत कर सकते हैं. उन्हें हर चीज में काफी आराम मिलता है. वह हर बात में खुश रहते हैं अब चाहे वो डेट नाइट हो, कैंडल लाइट डिनर हो या मूवी का प्लान हो. ऐसे लोग हर चीज में खुश रहते हैं. लेकिन वे हमेशा अपने पार्टनर को प्राथमिकता देते हैं.

कन्या (Virgo)

कन्या वाले लोग सबसे कोमल दिल के माने जाते हैं. किसी भी रिलेशन में वे सामने वाले को खुश करने के लिए अपनी इच्छा को भी मार देते हैं. इस राशि वाले लोगों के लिए प्रेम की भाषा काफी सरल होती है, वे लोग इसमें अपना नजरिया रखते हैं. उन्हें सरप्राइज देना काफी पसंद होता है. अगर आपके पार्टनर की राशि भी कन्या है, तो अभी तक आप उसके प्यार को अनुभव कर चुके होंगे.



सिंह (Leos)

जब प्यार की बात आती है तो सिंह राशि वाले लोग काफी भावुक होते हैं. वे हमेशा अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं. अब चाहे लंबे सफर के बाद मूड सही करना हो, या फिर मीठी-मीठी बातों से उनका दिल जीतना हो, या फिर खराब मूड को सही करना हो. सिंह राशि वाले लोगों को इस बात में महारथ हासिल होती है.