scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशि वालों का नए साल में बिगड़ सकता है बजट, जानें कैसा रहेगा वर्ष 2026

Mithun Rashifal 2026: साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए मिला-जुला रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ व्यापार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. ग्रहों की चाल से कई बड़े बदलाव संभव हैं, जिनका प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा.

Advertisement
X
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026 (Photo: ITG)
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026 (Photo: ITG)

Mithun Rashifal 2026: नया वर्ष शुरू होने में 15 दिनों से भी कम का समय रह गया है. ज्योतिषियों के मुताबिक, यह नया साल कुछ राशियों के लिए शुभ साबित होगा और कुछ राशियों के अशुभ भी रहेगा. बुध की राशि मिथुन के लिए भी साल 2026 मिला-जुला रहने वाला है. हालांकि, कई क्षेत्रों में परिणाम आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे. नए साल में ग्रहों की बदलती चाल से भी मिथुन राशि वालों के जीवन में कईं बड़े बदलाव आ सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए करियर, स्वास्थ्य, आर्थिक और व्यापार के नजरिए से कैसा रहने वाला है. 

स्वास्थ्य

मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा. आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना होगा और खानपान उचित रखने की स्थिति में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. ज्योषितियों के अनुसार, इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना होगा क्योंकि 2 जून 2026 तक ऐसी स्थिति बन सकती है. गुरु ग्रह की स्थिति आपको काफी अच्छे परिणाम देगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Ketu Nakshatra Parivartan 2026
केतु के नक्षत्र परिवर्तन से 2026 में इन राशियों की बदलेगी किस्मत 
आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल 
धनु राशि वाले पेशेवर मामलों की करेंगे जांच-पड़ताल, जानें अन्य राशियों का हाल 
कर्क राशि वालों का प्रियजनों से संपर्क होगा बेहतर, जानें अन्य राशियों का हाल 
मकर राशि वाले पद-प्रतिष्ठा में पाएंगे तरक्की, जानें अन्य राशियों का हाल 

बिजनेस

मिथुन राशि वालों को साल 2026 में बिजनेस-व्यापार के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. यह साल काम में कुछ धीमापन ला सकता है, जिससे व्यापार में गिरावट भी आ सकती है. वहीं, स्वामी बृहस्पति भी 2 जून तक औसत फल प्रदान करेंगे. यह अवधि आपके लिए सफलता लेकर आ सकती है, बाकी समय में आप पर काम का बोझ रह सकता है इसलिए यह वर्ष औसत रह सकता है. 31 अक्टूबर के बाद भी बृहस्पति देव की स्थिति आपको कमजोर फल प्रदान करेगी. परिणाम आपके पक्ष में होंगे. 

Advertisement

प्रेम और पारिवारिक जीवन

साल 2026 मिथुन वालों के लिए प्रेम जीवन में भावनाओं की परीक्षा ले सकता है. रिश्तों में संवाद की कमी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. अविवाहित लोगों के लिए साल के मध्य में नया रिश्ता शुरू होने के योग बन सकते हैं. शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने और समय देने की जरूरत होगी, तभी रिश्ते में संतुलन बना रहेगा. इसके अलावा, पारिवारिक जीवन में भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सामाजिक रूप से सक्रियता बढ़ेगी. नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में काम आ सकते हैं. 

धन और आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से साल 2026 संतुलन बनाए रखने का साल रहेगा. आमदनी के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे. घर, वाहन या किसी बड़े खर्च को लेकर प्लानिंग जरूरी करनी होगी. उधार देने या लेने के मामलों में सावधानी बरतनी होगी. साल के अंतिम महीनों में आर्थिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर होती नजर आएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement