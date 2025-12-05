Mangal Surya Yuti: साल के अंत में शुभ शुरुआत, बन रहा है मंगल-आदित्य योग, 3 राशियां होंगी मालामाल

ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है. यह ग्रह किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है. मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक रहता है और फिर अगली राशि में प्रवेश करता है. इस तरह किसी राशि में वापस आने में इन्हें लगभग 18 महीने लगते हैं. इस दौरान मंगल दूसरे ग्रहों के साथ संयोग बनाकर कई तरह के शुभ और अशुभ योगों का निर्माण करता है.

इस बार दिसंबर माह में मंगल एक अत्यंत महत्वपूर्ण संयोग बनाने जा रहा है. 7 दिसंबर को रात 8:27 बजे मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और यहां मंगल 16 जनवरी तक रहेंगे. 16 दिसंबर को ही सुबह 4:26 बजे सूर्य भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे. जब सूर्य और मंगल एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तब मंगल-आदित्य योग का निर्माण होता है. यह योग ऊर्जा, सफलता, नेतृत्व क्षमता और शुभ फल देने वाला माना जाता है. इस बार धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति से बनने वाला यह शक्तिशाली योग 14 जनवरी 2026 तक प्रभाव में रहेगा. इस दौरान तीन राशियों के जीवन में बड़े परिवर्तन, लाभ और उन्नति के योग बनेंगे.

धनु राशि

मंगल-आदित्य योग सीधे आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए यह समय आपके लिए अत्यधिक शुभ है. आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. कार्यों में गति आएगी. करियर, नौकरी और व्यापार में नई संभावनाएं खुलेंगी. अटके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे. विदेश से जुड़े कार्य भी सफल हो सकते हैं.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह योग भाग्य को मजबूत करेगा. रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी. सफलता मिलने लगेगी. पढ़ाई, करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. यात्रा लाभदायक होगी. जिस काम में लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसमें अब सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले इस काल में कार्यस्थल पर शानदार प्रदर्शन करेंगे. सूर्य और मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जा, फोकस और आत्मविश्वास देगा. साझेदारियों से लाभ मिलेगा. व्यापार में विस्तार हो सकता है. किसी बड़े मौके या पदोन्नति का योग भी बन रहा है. स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक तनाव कम होगा.

