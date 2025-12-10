Makar Rashifal 2026: उतर गई शनि की साढ़ेसाती, अब 2026 में मकर राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Makar Rashifal 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है और यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मकर राशि के जातकों को साल 2026 में करियर, व्यापार, आर्थिक और प्रेम संबंधों के मोर्चे पर विशेष परिणाम मिलेंगे. साल 2025 में मकर राशि से शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव भी खत्म हुआ है. ऐसे में साल 2026 में मकर राशि के जातक जीवन में बड़े परिवर्तन की आशा कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि नववर्ष में मकर राशि को लेकर ज्योतिषविदों का क्या कहना है.

नौकरी-व्यापार

व्यापारिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए शुभ माना जा रहा है. व्यापार में कुछ नया करने की सोच लेकर आगे बढ़ सकते हैं. पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस लाभकारी सिद्ध हो सकता है. धैर्य और मेहनत के साथ काम करने वालों को नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. शिक्षा, मैनेजमेंट और फाइनेंस के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कोर्ट-कचहरी और वकालत से संबंधित पेशेवरों को भी लाभ मिलेगा.

धन की स्थिति

साल 2026 आपको आर्थिक मोर्चे पर मिले-जुले परिणाम दे सकता है. इस वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी. जिसके चलते आपकी आय में वृद्धि होगी. इनकम के सोर्स भी बढ़ सकते हैं. हालांकि ये भी संभव है कि इस साल आप धन की ज्यादा बचत न कर पाएं. आपकी जमा पूंजी भी खर्च हो सकती है. निवेश के मामलों में घाटा झेलना पड़ सकता है. लेकिन भूमि-भवन से जुड़े मामले लाभ देंगे.

स्वास्थ्य

साल 2026 में मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा. खासतौर से जून से अक्टूबर तक की अवधि आपके लिए शानदार रहेगी. रोग-बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे. इससे पहले का समय भी औसत ही रहेगा. आखिर के दो महीने थोड़े कमजोर हो सकते हैं. पेट, कमर से संबंधित रोग या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से चिंतित रहेंगे. इस दौरान आपको सेहत को लेकर सावधान रहना होगा.

रिश्ते नाते

प्रेम जीवन की बात करें तो नया साल 2026 औसत से बेहतर रहने वाला है. शनि देव के कृपा से आपका प्रेम जीवन मधुर रहेगा. प्रेम विवाह का प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है. सगाई और विवाह के बीच लंबा अंतर न रखें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी. ऐसे में रिश्ता टूटने का खतरा रहेगा. दूसरे भाव में राहु की स्थिति परिजनों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है.

