scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Rashifal 2026: उतर गई शनि की साढ़ेसाती, अब 2026 में मकर राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Makar Rashifal 2026: नया साल 2026 मकर राशि के लोगों के लिए बेहद अहम रहेगा. 2025 में शनि की साढ़ेसाती समाप्त होने के बाद नए साल 2026 में इन्हें करियर, व्यापार, आर्थिक और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Advertisement
X
मकर राशि के जातकों को साल 2026 में करियर, व्यापार, आर्थिक और प्रेम संबंधों के मोर्चे पर विशेष परिणाम मिलेंगे. (Photo: ITG)
मकर राशि के जातकों को साल 2026 में करियर, व्यापार, आर्थिक और प्रेम संबंधों के मोर्चे पर विशेष परिणाम मिलेंगे. (Photo: ITG)

Makar Rashifal 2026: नया साल 2026 शुरू होने वाला है और यह वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मकर राशि के जातकों को साल 2026 में करियर, व्यापार, आर्थिक और प्रेम संबंधों के मोर्चे पर विशेष परिणाम मिलेंगे. साल 2025 में मकर राशि से शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव भी खत्म हुआ है. ऐसे में साल 2026 में मकर राशि के जातक जीवन में बड़े परिवर्तन की आशा कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि नववर्ष में मकर राशि को लेकर ज्योतिषविदों का क्या कहना है.

नौकरी-व्यापार
व्यापारिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए शुभ माना जा रहा है. व्यापार में कुछ नया करने की सोच लेकर आगे बढ़ सकते हैं. पार्टनरशिप में किया गया बिजनेस लाभकारी सिद्ध हो सकता है. धैर्य और मेहनत के साथ काम करने वालों को नौकरी में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. शिक्षा, मैनेजमेंट और फाइनेंस के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कोर्ट-कचहरी और वकालत से संबंधित पेशेवरों को भी लाभ मिलेगा.

धन की स्थिति
साल 2026 आपको आर्थिक मोर्चे पर मिले-जुले परिणाम दे सकता है. इस वर्ष गुरु ग्रह की स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी. जिसके चलते आपकी आय में वृद्धि होगी. इनकम के सोर्स भी बढ़ सकते हैं. हालांकि ये भी संभव है कि इस साल आप धन की ज्यादा बचत न कर पाएं. आपकी जमा पूंजी भी खर्च हो सकती है. निवेश के मामलों में घाटा झेलना पड़ सकता है. लेकिन भूमि-भवन से जुड़े मामले लाभ देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Shani Sade Sati 2026
2026 में इस राशि के लिए बेहद कष्टकारी शनि की साढ़ेसाती, 2027 तक नहीं छोड़ेगी पीछा 
shani gochar 2026
अभी उदयवान हैं शनि, 2026 में होंगे अस्त, इन 3 राशियों की होगी तगड़ी कमाई 
shani gochar 2026
साल 2026 में इन राशियों पर पड़ेगी शनि की कुदृष्टि, रहना होगा सावधान 
Artist's reimagination of the Giant Impact Hypothesis, the collision between the Earth and Theia which formed the Moon (Wikimedia Commons)
शनि की राशि में मंगल-शुक्र की युति, 2026 में इन 3 राशियों को होगा बंपर लाभ 
Planet Alignment New Year 2026
शुक्र-शनि बनाएंगे लाभ दृष्टि योग, 2026 में इन 3 राशियों के आएंगे अच्छे दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य
साल 2026 में मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा. खासतौर से जून से अक्टूबर तक की अवधि आपके लिए शानदार रहेगी. रोग-बीमारियों और दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे. इससे पहले का समय भी औसत ही रहेगा. आखिर के दो महीने थोड़े कमजोर हो सकते हैं. पेट, कमर से संबंधित रोग या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से चिंतित रहेंगे. इस दौरान आपको सेहत को लेकर सावधान रहना होगा.

रिश्ते नाते
प्रेम जीवन की बात करें तो नया साल 2026 औसत से बेहतर रहने वाला है. शनि देव के कृपा से आपका प्रेम जीवन मधुर रहेगा. प्रेम विवाह का प्रस्ताव आगे बढ़ सकता है. सगाई और विवाह के बीच लंबा अंतर न रखें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर होगी. ऐसे में रिश्ता टूटने का खतरा रहेगा. दूसरे भाव में राहु की स्थिति परिजनों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement