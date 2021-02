Kumbh Mela 2021: कुंभ मेले में बिना पास के नहीं मिलेगी एंट्री, यहां रजिस्ट्रेशन करना जरूरी, जानें नियम

उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ (Mahakumbh 2021) की तैयारियां जोरों पर हैं. कोरोना काल में होने जा रहे महाकुंभ के दौरान सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा. कुंभ स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला पास (Passes for Kumbh Mela) जारी किए जाएंगे. बिना पास के किसी को कुंभ मेले में एंट्री नहीं मिलेगी.

हरिद्वार के डीएम सी. रविशंकर ने बताया कि कुंभ मेले में एंट्री के लिए श्रद्धालुओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. जिसके तहत आरटीपीसीआर रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट और पहचान पत्र को संबंधित पोर्टल (वेबसाइट) पर अपलोड करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद ही कुंभ मेला पास जारी किया जाएगा.

Haridwar district administration has demanded 70,000 doses of COVID vaccines to vaccinate personnel posted on Kumbh Mela duty. The vaccination drive will begin on Monday: District Magistrate C Ravishankar