Ketu Nakshatra Parivartan 2026: सिंह समेत इन राशियों के लिए साल 2026 रहेगा खास...जब केतु का होगा नक्षत्र परिवर्तन!

Ketu Nakshatra Parivartan 2026: साल 2026 की शुरुआत में 25 जनवरी को केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा. ज्योतिष शास्त्र में केतु की उल्टी चाल के बावजूद यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ साबित होगा.

केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करके इन राशियों को बनाएंगे अमीर (Photo: ITG)
Ketu Gochar 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, नया वर्ष नई उम्मीद और नए परिणाम लेकर आता है. साल 2026 भी कुछ ऐसे ही शुभ परिणामों के साथ प्रवेश करेगा. दरअसल, साल 2026 की शुरुआत होते ही पापी ग्रह केतु का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है. यह गोचर 25 जनवरी 2026, रविवार को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम पद में होगा. पंचांग के मुताबिक, इस पद में केतु 29 मार्च 2026, रविवार तक विराजमान रहेगा. इसके बाद यह मघा नक्षत्र के चतुर्थ पद में चला जाएगा. 

ज्योतिष शास्त्र में केतु को पापी ग्रह माना जाता है, जो हमेशा उल्टी चाल चलता है. केतु की चाल को बहुत ही नकारात्मक माना जाता है. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 के जनवरी मास में होने जा रहे केतु के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों के हाथ लगेगी तरक्की. 

वृषभ

केतु का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए सोचने के तरीके में बदलाव ला सकता है. पुराने तनाव धीरे-धीरे कम होंगे. मन में सकरात्मक फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी. नौकरी या कामकाज में जो अड़चनें चल रही थीं, वे हटने लगेंगी. परिवार के साथ रिश्ते भी पहले से बेहतर होंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी महसूस होगी.

सिंह

सिंह राशि के जातकों को इस बदलाव से आर्थिक और मानसिक राहत मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, उन्हें अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है. खर्चो पर नियंत्रण बनेगा. अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं. सेहत को लेकर भी पहले से बेहतर महसूस करेंगे.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन भाग्य का साथ दिला सकता है. करियर से जुड़े फैसले सही दिशा दिलाएंगे. नए अवसर मिल सकते हैं. पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को भी फायदा होगा. इस समय गुरुजनों और बड़े लोगों का सहयोग खास रूप से मिलेगा.

---- समाप्त ----
