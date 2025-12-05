scorecardresearch
 
Ketu Gochar 2026: नए साल 2026 में 3 बार होगा केतु का गोचर, इन 3 राशियों की पलटेगी किस्मत

Ketu Gochar 2026: साल 2026 में होने वाला केतु का गोचर कई राशियों के जीवन में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. केतु की इस स्थिति से कई राशियों के जीवन में नई दिशा आएगी. ज्योतिषियों के अनुसार, इस समय सही निर्णय और निरंतर प्रयास जातकों की स्थिति को ओर मजबूत कर सकते हैं.

साल 2026 में केतु के गोचर से इन राशियों की पलटेगी किस्मत (Photo: ITG)
Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु का गोचर बहुत ही खास माना जाता है. यह हमेशा उल्टी चाल चलता है जिसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग रूप से पड़ता है. वहीं, इसे छाया ग्रह भी माना जाता है. पंचांग के अनुसार, इस समय केतु सिंह राशि में बैठे हुए हैं और साल 2026 के अंत में कर्क राशि में चले जाएंगे. इसके अलावा, साल 2026 में केतु का नक्षत्र परिवर्तन भी होगा. इस समय केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं और साल 2026 में 29 मार्च को ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 5 दिसंबर को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे. 

केतु का गोचर लोगों को उनकी आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान और कर्मफल की गहराई से परिचित कराने वाला समय बताता है. कुछ लोग इस दौरान पुरानी आदतें, रिश्ते या लक्ष्य छोड़कर नए रास्तों की ओर भी बढ़ते हैं. तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में केतु के गोचर से किन राशियों की काया पलटेगी.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए साल में केतु की बदलती चाल बहुत ही अनुकूल मानी जा रही है. लंबे समय से चली आ रही परेशानियां, नौकरी में अस्थिरता और बिजनेस ठीक होने लगेगा. जो लोग नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए यह समय साहस और सही दिशा का होगा. आर्थिक प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे स्थिरता और सम्मान दिलाने वाला हो सकता है.

तुला

तुला राशि के जातकों को भी इस गोचर से राहत और तरक्की का लाभ मिलेगा. करियर में भूमिका बदलने, पद वृद्धि या कार्यस्थल पर पहचान बढ़ने की संभावनाएं मजबूत रहेंगी. जिन लोगों का अपना व्यवसाय है उनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे. नए प्रोजेक्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं. रिश्तों और साझेदारियों में भी एक नई स्पष्टता आएगी, जिससे विवाद कम होगा.

मकर

मकर राशि वाले इस गोचर के चलते किस्मत में तेजी और प्रगति महसूस करेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर होगा. रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है. निवेश से लाभ मिलने के योग बनेंगे. जो लोग करियर बदलने, विदेश से जुड़े काम या बड़े निर्णय लेने की योजना बना रहे थे, उनके लिए 2026 सही समय साबित हो सकता है. आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ने के साथ, काम में नेतृत्व देने का मौका भी मिल सकता है. 

---- समाप्त ----
