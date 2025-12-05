लड्डू चंदन और वैदिक मंत्र… कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का शादी कार्ड है बेहद यूनीक, देखें PHOTOS

Indresh Upadhyay Wedding: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय प्रसिद्ध कथावचक कृष्णचंद शास्त्री ठाकुर के बेटे हैं. उनकी शादी हरियाणा के यमुनानगर की शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में 5 दिसंबर को धूमधाम से होगी. शादी से पहले वृंदावन में विवाह की कई रस्में जैसे हल्दी और संगीत निभाई गईं. शादी की रस्मों के बीच इंद्रेश उपाध्याय की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहे इस कार्ड को देखकर साफ समझ आता है कि यह सिर्फ एक निमंत्रण नहीं, बल्कि 'वैदिक विवाह' की घोषणा है क्योंकि कार्ड पर काफी सारे मंत्र लिखे हुए हैं. आइए कार्ड की क्या खासियत हैं. इसे डिटेल में जानते हैं.

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के वेडिंग कार्ड की खासियत:

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का कार्ड सिंदूरी लाल रंग का है, जिसके ऊपर सुनहरे उभरे हुए अक्षरों में 'वैदिक विवाह' लिखा है और इंद्रेश-शिप्रा यानी दूल्हा-दुल्हन का नाम लिखा हुआ है.

प्राचीन भारतीय राजाओं के फरमान जैसा शाही कार्ड को जब खोलते हुए तो उसके बॉक्स के एक हिस्से में एक पेंटिंग बनी हुई है जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का एक मनोरम दृश्य दर्शाया गया है. साथ ही एक भक्ति पद भी अंकित है.

शाही कार्ड के बॉक्स में दाहिने तरफ अतिथियों के लिए प्रसाद बॉक्स भी है, जिसमें वृंदावन के प्रतिष्ठित मंदिरों का आशीर्वाद स्वरूप लड्डू भेजा गया है.

साथ ही बॉक्स में श्री बांकेबिहारी जी का चंदन भी है. इसके अलावा, पूज्य राधारमण जी के प्रसाद स्वरूप मिश्री और इलायची भी शामिल की गई हैं.

पारंपरिक धूप सामग्री से भरे छोटे-छोटे पात्र भी हैं जो इस निमंत्रण को पूर्णतः धार्मिक, पारंपरिक बना रहे हैं.

शेरवानी पहन दूल्हा बने इंद्रेश उपाध्याय

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय एक शाही भारतीय दूल्हे की तरह घोड़ी पर सवार होकर निकले. उन्हें ऑफ-व्हाइट शेरवानी पहनी हुई थी, जिस पर एम्ब्रॉयडरी थी, जो उनके लुक को राजसी और एलीगेंट बनाती है.

जूलरी में उन्होंने मोतियों की माला, ऊपर से फूलों की माला और लेयर्स में गोल्डन नेकलेस पहना था. पगड़ी बहुत शाही लग रही थी. हल्के हरे रंग की शिमरी पगड़ी पर लगी सफेद कलगी ने उनके रूप को रॉयल्टी और ग्रेस से भर देता था. पूरे आउटफिट का स्टेटमेंट एलिमेंट शेरवानी पर लगाया गया गोल्डन ब्रॉच और उससे जुड़ी हुई चेनें बना रहा था.

