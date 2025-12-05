Hans-Malavya Rajyog 2026: नए साल में बनेगा हंस-मालव्य महापुरुष राजयोग, साल 2026 में ये राशियां होंगी अमीर

Hans-Malavya Rajyog 2026: नया साल 2026 शुरू होने में बस अब कुछ ही बाकी रह गए हैं. इस नए साल की शुरुआत के साथ कई राजयोग और शुभ संयोग भी बनने जा रहे हैं जिसमें विशेष रूप से मालव्य और हंस राजयोग शामिल हैं. पंचांग के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति साल 2026 में अपनी राशि में बैठकर हंस राजयोग बनाएंगे. शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करके मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे. ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 में इन राजयोगों के बनने से कई राशियों का भाग्य उदय होने वाला है. चलिए जानते हैं कि किन राशियों की किस्मत चमकेगी.

मेष

साल 2026 में हंस और मालव्य राजयोग के बनने से मेष राशि वालों का अच्छा टाइम शुरू होगा. दरअसल, हंस राजयोग मेष राशि वालों के चतुर्थ भाव में बनेगा. इस समय प्रॉपर्टी खरीदने का संयोग बन रहा है. जो लोग नौकरी ढ़ूंढ़ रहे हैं उन्हें नई नौकरी मिल सकती है. ऑफिस में लोग आपकी सराहना करेंगे. बिजनेस तरक्की पर पहुंचेगा. यह साल नई शुरुआत और उपलब्धियों का समय लेकर आएगा. सहकर्मी और वरिष्ठ भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे.

कन्या

साल 2026 में बनने जा रहा हंस और मालव्य राजयोग कन्या राशि वालों को भी लाभान्वित करेगा. आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी. व्यापार में अच्छी डील क्रेक करेंगे. सैलरी में इजाफा पाएंगे. पैसा कमाने के नए अवसर सामने आएंगे जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा. समाज में मान-सम्मान पाएंगे. सहकर्मी और वरिष्ठ भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने का मौका भी है.

मकर

साल 2026 में बनने जा रहे हंस और मालव्य राजयोग से मकर राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू होगा. इस समय किसी नए कार्य में निवेश करने से फायदा होगा. वैवाहिक लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा. समाज में नया स्थान प्राप्त करेंगे. नई पार्टनरशिप मिलने की संभावना है. लंबे समय से अटके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है. सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

