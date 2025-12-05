Guru Rashi Parivartan 2025: गुरु की उल्टी चाल! इन 4 राशियों को करेगी मालामाल, होगा आर्थिक लाभ

Guru Rashi Parivartan 2025: देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर यानी आज कर्क से मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं. गुरु का यह राशि परिवर्तन वक्री अवस्था यानी उल्टी चाल में हो रहा है. ज्योतिषियों के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 महीने रहते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी या वक्री होते हैं तो उनका चलन बदल जाता है. फिर वह एक वर्ष में ही आगे-पीछे कई बार संचरण करते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि मिथुन राशि में आने के बाद वक्री गुरु चार राशि के जातकों को खूब फायदा देंगे. इस गोचर के बाद नौकरीपेशा जातकों की आय में सुधार आ सकता है. व्यापारी वर्ग का मुनाफा भी अचानक से बढ़ सकता है. जानते हैं उन लकी राशियों के बारे में.

1. मेष

देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के तीसरे भाव में गोचर करेंगे. इनकी धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. धार्मिक व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक रहेगी. मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मक समर्थन मिलेगा. जॉब परिवर्तन सोच-समझकर करें. किसी कार्य में जल्दबाजी न करें. बिजनेस में लाभ के योग मजबूत हैं. धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे.

2. वृषभ

गुरु वृषभ राशि वालों के दूसरे भाव में गोचर करेंगे. प्रॉपर्टी, पैतृक मामलों और पारिवारिक विवादों में समाधान मिलेगा. आय वृद्धि के अवसर मिलेंगे. वाणी और व्यवहार आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे. जॉब और बिजनेस दोनों में मेहनत का फल मिलेगा, बस अहंकार से दूर रहें.

3. मिथुन राशि

देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे. इस परिवर्तन मिथुन राशि वालों के अधूरे कार्य पूरे होंगे. मान-सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा. जॉब में सीनियर्स का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा. बिज़नेस में मेहनत ही आय बढ़ाएगी. खर्चो पर नियंत्रण जरूरी है और क्रोध से बचें.

4. कर्क

गुरु कर्क राशि वालों के बारहवें भाव में गोचर करेंगे. खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट में रहकर खर्च करें. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. नौकरी बदलने की इच्छा रखने वालों को अवसर मिलेगा. विदेश जाकर पढ़ाई और अच्छी जॉब का योग बन रहा है. बिजनेस में लाभ के अवसर आएंगे.

5. सिंह

गुरु सिंह राशि वालों के ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. आय में वृद्धि होगी और मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा. जॉब में प्रमोशन व टार्गेट हासिल करने के योग बन रहे हैं. बिजनेस में समय पर अवसरों का लाभ मिलेगा. बचत बढ़ाने पर जोर दें. परिवार में सुख बढ़ेगा.

6. कन्या

गुरु कन्या राशि वालों के दसवें भाव में गोचर करेंगे. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. नई जॉब हासिल करने के योग बन रहे हैं. बिजनेस में रणनीति बनाकर आगे बढ़ें. आलस्य और कठोर भाषा से बचें.

7. तुला

गुरु तुला राशि वालों के नवम भाव में गोचर करेंगे. भाग्य मजबूत होगा. रुके कार्य पूरे होंगे. धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं. जॉब में प्रयास तेज करें. बिजनेस में नई तकनीक अपनाएंगे. आय में वृद्धि की प्रबल संभावना बन रही है.

8. वृश्चिक

गुरु वृश्चिक राशि वालों के आठवें भाव में गोचर करेंगे. इस राशि के लोगों को रिसर्च, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च वर्क करने वालों के लिए बड़ा लाभ होने की संभावना बन रही है. विदेश संबंधी कार्य पूरे होंगे. अचानक धन लाभ संभव होगा. बिजनेस में किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें.

9. धनु

देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के सातवें भाव में गोचर करेंगे. भाग्य का साथ मिल सकता है. साझेदारी वाले व्यापार में लाभ होगा. जॉब में परफॉर्मेंस मजबूत रहेगी. आय बढ़ेगी. गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ेगा.

10. मकर

गुरु के गोचर से मकर राशि वालों के छठे भाव में गोचर होगा. कड़ी परिश्रम सफलता दिला सकता है. झगड़ों और विवादों से बचें. बिजनेस में अत्यधिक उधारी नुकसान दे सकती है. खर्चो पर नियंत्रण जरूरी है.

11. कुंभ

देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों के पांचवें भाव में गोचर करेंगे. बच्चों की पढ़ाई और प्रगति पर ध्यान देना होगा. विवाह इच्छुक लोगों के लिए रिश्ते आएंगे. बिजनेस में लापरवाही ना करें. इनकम बढ़ेगी लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे इसलिए हर चीज बैलेंस रखें.

12. मीन

देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों के चौथे भाव में गोचर करेंगे. घर-परिवार में धार्मिक कार्य बनेंगे. करियर में उन्नति और बिजनेस में बढ़त मिलेगी. आय में वृद्धि होगी. भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.

