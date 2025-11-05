scorecardresearch
 

Dev Diwali 2025: देव दिवाली पर सूर्यास्त के समय जरूर करें ये एक काम, दूर होगी 7 जन्मों की गरीबी

Dev Diwali 2025: दीपावली के 15 दिन बाद देव दीवाली का त्योहार मनाया जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी-देवता भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं. ज्योतिषविदों के अनुसार, इस दिन घर में पांच जगहों पर दीपक जलाने से सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है.

ज्योतिषविदों का कहना है कि देव दिवाली के शुभ दिन आपको घर में पांच जगहों पर दीपक जरूर जलाने चाहिए. (Photo: AI Generated)
Dev Diwali 2025: दीपावली के ठीक 15 दिन बाद देव दिवाली का त्योहार मनाया जाता है. ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन काशी के घाट पर देवी-देवता दिवाली मनाने आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद और सुख-समृद्धि का वरदान देकर जाते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि देव दिवाली के शुभ दिन आपको घर में पांच जगहों पर दीपक जरूर जलाने चाहिए. इससे देवी-देवताओं की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी. इस साल देव दिवाली 5 नवंबर को मनाई जाएगी.

1. मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं
देव दिवाली के अवसर पर सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक अवश्य रखें. यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है. दीपक जलाते समय मन में यह भावना रखें कि यह प्रकाश देवी-देवताओं और खासतौर से महालक्ष्मी के स्वागत के लिए किया जा रहा है.

2. घर के बीचोबीच दीपक रखें
घर के आंगन में एक दीपक अवश्य जलाएं. अगर आंगन नहीं है तो घर के बीचोबीच किसी सुरक्षित स्थान पर दीपक रख दें. इससे घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण शुभ बनता है.

3. पूजन स्थल पर दीपक
देव दिवाली पर अपने घर के मंदिर या पूजन स्थल में पांच दीपक जरूर जलाएं. इससे देवी-देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. ऐसे घर में कभी अन्न-धन की कमी नहीं होती है.

4. घर के नजदीकी मंदिर में दीपक
इस दिन किसी निकटवर्ती मंदिर में दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसा करने से ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

5. चारमुखी दीपक लगाएं
इस दिन घर के किसी एक कोने में चारमुखी दीपक जलाना चाहिए. इससे घर की चारों दिशाओं में प्रकाश का फैलाव होता है और घर में सुरक्षा व ऊर्जा का संतुलन बना रहता है.

