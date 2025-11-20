scorecardresearch
 

Feedback

Chanakya Niti: इन आदतों की वजह से घर नहीं आती मां लक्ष्मी, चाणक्य ने किया है सावधान

Chanakya Niti: चाणक्य नीति के अनुसार कुछ नकारात्मक आदतें जैसे गंदगी, आलस्य, झूठ, अनादर और धन का फालतू खर्च घर में मां लक्ष्मी के वास में बाधा डालती हैं. इन आदतों से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और समृद्धि दूर हो जाती है.

Advertisement
X
आचार्य चाणक्य ने बताया है मां लक्ष्मी कहां करती हैं वास
आचार्य चाणक्य ने बताया है मां लक्ष्मी कहां करती हैं वास

आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में से एक थे. उनकी नीतियां, बुद्धि और सोच आज भी लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में मार्ग दिखाती हैं. चाणक्य के अनुसार, इंसान की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे-धीरे उसे गरीबी की तरफ ले जाती हैं. ये आदतें न सिर्फ पैसे की कमी लाती हैं, बल्कि मन की शांति, समाज में सम्मान और आध्यात्मिक संतुलन को भी खराब करती हैं. चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में ऐसी ही कुछ आदतों का जिक्र किया है. उनके मुताबिक ये आदतें ऐसी हैं जिनकी वजह से मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है. जानते हैं उन आदतों के बारे में

गंदगी

सम्बंधित ख़बरें

Chanakya Niti is not just about diplomacy, but is also a guide to life.
जीवन में आगे बढ़ना है तो इन 4 बातों से डरना छोड़ दें, चाणक्य ने बताई है वजह 
Chandragupat and Chankya
चाणक्य क्या महज एक काल्पनिक किरदार? जानें, क्या कहते हैं इतिहासकार 
chanakya niti
इस तरह का धन कभी नहीं देता है सफलता, हमेशा बनी रहती है गरीबी 
Chankya Niti
जन्म से पहले तय होती है ये पांच बातें, चाणक्य ने बताई है वजह  
chanakya niti
ऐसे लोगों का साथ होता है मृत्यु के समान, जीवन बन जाता है कष्टकारी 

चाणक्य के अनुसार, गंदगी सिर्फ बाहर दिखाई देने वाली धूल-मिट्टी नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता का प्रतीक भी है. जब इंसान अपने आसपास सफाई पर ध्यान नहीं देता, तो इसका असर उसके मन, विचार और भाग्य तीनों पर पड़ता है. गंदगी माहौल में आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, जिससे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं.

Advertisement

गंदे वस्त्र

जो लोग हमेशा गंदे कपड़े पहनते हैं, वे अनजाने में अपने जीवन में दुर्भाग्य को बुलावा देते हैं. चाणक्य का मानना था कि साफ-सुथरे कपड़े और स्वच्छ शरीर न सिर्फ व्यक्तित्व को निखारते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं.

गंदा घर

घर में कूड़ा-कचरा जमा रहना, मकड़ी के जाले लगना या चीजों का इधर-उधर फैला रहना चाणक्य नीति के अनुसार अत्यंत अशुभ माना गया है. ऐसे घरों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सुख-समृद्धि धीमे-धीमे कम होने लगती है.

गंदे दांत

आचार्य चाणक्य ने दांतों की सफाई पर विशेष जोर दिया है.उनका मानना था कि गंदे दांत न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि व्यक्ति के सौभाग्य को भी दूर कर देते हैं.

कठोर वाणी और गुस्सा

चाणक्य के अनुसार, इंसान की वाणी उसकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है और सबसे बड़ा कमजोरी भी. बोलने का तरीका व्यक्ति के भाग्य और संबंध दोनों पर असर डाल सकता है. जब वाणी में कठोरता आ जाती है या गुस्सा हावी हो जाता है, तो जीवन में संघर्ष और नुकसान बढ़ने लगते हैं.

आलस्य

जो लोग सूर्य उदय के बाद तक सोते रहते हैं या दिन भर आलस्य में पड़े रहते हैं, वे अवसरों को खो देते हैं. आचार्य चाणक्य के अनुसार, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. आलसी व्यक्ति परिश्रम से जी चुराता है, जिससे वह कभी भी धन इक्टठा नहीं कर पाता.

Advertisement

फिजूलखर्ची

चाणक्य के अनुसार, धन एक साधन ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है. जो व्यक्ति धन का सम्मान नहीं करता और उसे बेवजह खर्च करता है, उसके जीवन में कभी स्थिरता नहीं आ पाती. फिजूलखर्ची धीरे-धीरे व्यक्ति को आर्थिक संकट की ओर धकेल देती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement