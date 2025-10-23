Bhai Dooj 2025: भाग्य चमकाएगा भाई दूज, तिलक लगाते वक्त इस दिशा में होना चाहिए भाई का चेहरा

Bhai Dooj 2025: आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है. इस पावन मौके पर बहनें अपने भाई के माथे पर भाग्योदय का तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र व सुख-संपन्नता की कामना करती हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भाई दूज पर भाई को तिलक करते समय बहनों को शुभ मुहूर्त के साथ-साथ दिशाओं का भी खास ध्यान रखना चाहिए. अन्यथा इस शुभ त्योहार का पूर्ण फल नहीं मिलता है.

इस दिशा में करें भाई को तिलक

ज्योतिषविदों के अनुसार, भाई दूज के अवसर पर तिलक करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भाई का मुख उत्तर या उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए. जबकि बहन का चेहरा उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए. इस प्रकार तिलक करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और यह धार्मिक रूप से भी अत्यंत मंगलकारी भी माना जाता है.

भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है?

इस बार भाई दूज पर भाई को तिलक करने के कई शुभ मुहू्र्त रहने वाला हैं. आप सुविधानुसार, किसी भी शुभ घड़ी में भाई के माथे पर तिलक कर सकते हैं.

पहला शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो सुबह 11:43 बजे से लेकर दोपहर 12:28 बजे तक रहने वाला है. इसके बाद दोपहर 1:13 बजे से दोपहर 3:28 बजे तक श्रेष्ठ मुहूर्त होगा. इस दौरान दोपहर 1:58 बजे से दोपहर 2:43 बजे के बीच विजय मुहूर्त भी रहने वाला है. आप चाहें तो शाम 05.43 बजे से शाम 06.09 बजे के बीच गोधूली मुहूर्त में भी भाई का टीका कर सकती हैं.

Advertisement

भाई दूज पर न करें ये गलतियां

भाई दूज के दिन तिलक करने से पहले बहनों को कुछ भी खाने-पीने से परहेज करना चाहिए. तिलक करने के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करें और राहु काल में तिलक करने से बचें. इस दिन किसी से वाद-विवाद या झगड़ा करने से भी बचें. भाई द्वारा दिए गए उपहार का आदर करें. उसका अपमान न करें. तिलक करते समय काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है. इसलिए भाई और बहन दोनों ही इस रंग के वस्त्र न पहनें.

---- समाप्त ----