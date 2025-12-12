scorecardresearch
 
Angarak Yog 2026: साल 2026 में अंगारक योग बढ़ाएगा 3 राशियों की मुश्किलें, रहना होगा सावधान

Angarak Yog 2026: साल 2026 में कुंभ राशि में बनने वाला अंगारक योग कई राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. ज्योतिषियों के अनुसार, इस योग से राशियों को मानसिक तनाव, आर्थिक उतार-चढ़ाव और रिश्तों में तनाव से बचने के लिए पूरे वर्ष सतर्क रहना होगा.

साल 2026 में अंगारक योग के बनने से कई राशियों को सावधान रहना होगा (Photo: ITG)
Angarak Yog 2026: साल 2026 शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है. ज्योतिषियों के अनुसार, हमेशा नए साल की शुरुआत कुछ शुभ योगों और अशुभ योगों के साथ होती है. जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में ग्रहों के सेनापति मंगल और मायावी-पापी ग्रह राहु मिलकर कुंभ राशि में अंगारक योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बहुत ही अशुभ माना जाता है. 

वैदिक शास्त्र के अनुसार, अंगारक योग के बनने से कई राशियों के जीवन में उथल-पुथल, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव और धनहानि देखने को मिलेगी. चलिए उन 3 राशियों के बारे में जो अंगारक योग से लगभग 1 महीने तक कष्ट झेलेंगे. 

कर्क

कर्क राशि वालों के लिए यह समय जल्दबाजी और आवेश पर नियंत्रण रखने का रहेगा. थोड़ी-सी बात पर गुस्सा बढ़ सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव का खतरा रहेगा. करियर में भी जल्द निर्णय लेना नुकसान कर सकता है. वाहन चलाते समय दुर्घटना हो सकती है. आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव रहेंगे, इसलिए निवेश सोच-समझकर करना जरूरी होगा.

कन्या 

कन्या राशि के जीवन में यह योग मानसिक दबाव ला सकता है. घर-परिवार के किसी पुराने मुद्दे का दोबारा उभरना संभव है. काम का बढ़ता बोझ मन को तनाव में ला सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. स्वास्थ्य के मामले में पेट और रक्तचाप से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं. इस अवधि में शांत रहकर रिश्तों और काम के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. 

मकर

मकर राशि वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स और निजी जीवन दोनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी सहकर्मी से गलतफहमी या विरोध की स्थिति बन सकती है. पार्टनरशिप में भी तनाव बढ़ने की संभावना है. जोखिम लेने की प्रवृत्ति आर्थिक नुकसान दे सकती है. परिवार के साथ नोक-झोंक बढ़ सकती है इसलिए अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा संयम रखना होगा. निवेश करने से पहले किसी सलाहकार की सलाह जरूर लें, नहीं तो नुकसान हो सकता है.

