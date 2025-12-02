फोन से डिलीट न करें इन दो लोगों के नंबर! आचार्य पुंडरीक की सलाह, वजह जान आप भी कहेंगे 'वाह!'

हमारे फोन में वैसे तो काफी सारे नंबर होते हैं, जिनमें से कई नंबर तो ऐसे होते हैं, जिन पर हम कभी फोन तक नहीं लगाते हैं. आधे नंबर तो हमारी फैमिली वालों के होते हैं तो कुछ ऑफिस के वालों के तो कुछ नंबर दोस्तों के होते हैं. लेकिन रोज या हफ्ते में भी इनमें से कुछ ही नंबरों पर फोन लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मम्मी-पापा के अलावा भी दो ऐसे नंबर होते हैं, जो हर किसी के पास होने चाहिए.

और पढ़ें

वृंदावन के आचार्य पुंडरीक गोस्वामी के आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें वो प्रेरणादायक प्रवचनों और कामों के बारे में लोगों को बताते रहते हैं. कई बार तो वो अपनी बातों के जरिए ही लोगों की आधी मुश्किलों को कम कर देते हैं. आचार्य पुंडरीक का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि उनके फोन में किन दो लोगों के नंबर जरूर होने चाहिए.

फोन में रखें इन दो लोगों के नंबर

आचार्य पुंडरीक गोस्वामी के इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अपने फोन में दो नंबर रखो. यह समस्या दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है. पहला नंबर उस इंसान जो फालतू में भी आपकी तारीफ करें. दुनिया में सबके पास ऐसे लोग होते हैं. दूसरा वो लोग, जो फालतू में आपको बुरा-भला बोलता हो. आप सब अच्छा करें लेकिन फिर भी उसको मजे नहीं आते.

Advertisement

कब किसे फोन करना सही होता है?

आचार्य पुंडरीक ने आगे कहते हैं, विवेक किसको कहते हैं कि किसे किस टाइम फोन करना है. जब आपको अवॉर्ड पर अवॉर्ड मिले हो, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हो कि तुमने तो कमाल कर दिया. तब आदमी हवा में उड़ने लगता है. ऐसे समय घर आकर सबसे पहले दूसरे नंबर वाले इंसान को फोन लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो आदमी आपको खरी-कोटी सुनाता है तो आपका दिमाग सही जगह पर आ जाता है.

इसी तरह जब आपको तारीफ ना मिली हो, डिमोटिवेशन हो, मन बिल्कुल खराब लग रहा हो. उस समय आप पहले नंबर वाले को फोन करें, जब वो आपकी तारीफ करेगा. तब आपको मन खुश होगा और आपके अंदर फिर से विश्वास भर जाएगा.

---- समाप्त ----