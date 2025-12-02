scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फोन से डिलीट न करें इन दो लोगों के नंबर! आचार्य पुंडरीक की सलाह, वजह जान आप भी कहेंगे 'वाह!'

आचार्य पुंडरीक गोस्वामी का नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हर इंसान को अपने फोन में दो नंबर जरूर रखने चाहिए. आइए जानते हैं कि आचार्य ने किन लोगों के नंबर फोन मेंं रखने की सलाह दी है.

Advertisement
X
सही कॉल से हर समस्या कम होती है. (Photo: Instagram@sripundrik/pixabay)
सही कॉल से हर समस्या कम होती है. (Photo: Instagram@sripundrik/pixabay)

हमारे फोन में वैसे तो काफी सारे नंबर होते हैं, जिनमें से कई नंबर तो ऐसे होते हैं, जिन पर हम कभी फोन तक नहीं लगाते हैं. आधे नंबर तो हमारी फैमिली वालों के होते हैं तो कुछ ऑफिस के वालों के तो कुछ नंबर दोस्तों के होते हैं. लेकिन रोज या हफ्ते में भी इनमें से कुछ ही नंबरों पर फोन लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मम्मी-पापा के अलावा भी दो ऐसे नंबर होते हैं, जो हर किसी के पास होने चाहिए.

वृंदावन के आचार्य पुंडरीक गोस्वामी के आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें वो प्रेरणादायक प्रवचनों और कामों के बारे में लोगों को बताते रहते हैं. कई बार तो वो अपनी बातों के जरिए ही लोगों की आधी मुश्किलों को कम कर देते हैं. आचार्य पुंडरीक का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लोगों को बता रहे हैं कि उनके फोन में किन दो लोगों के नंबर जरूर होने चाहिए.

फोन में रखें इन दो लोगों के नंबर

आचार्य पुंडरीक गोस्वामी के इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अपने फोन में दो नंबर रखो. यह समस्या दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है. पहला नंबर उस इंसान जो फालतू में भी आपकी तारीफ करें. दुनिया में सबके पास ऐसे लोग होते हैं. दूसरा वो लोग, जो फालतू में आपको बुरा-भला बोलता हो. आप सब अच्छा करें लेकिन फिर भी उसको मजे नहीं आते.

सम्बंधित ख़बरें

rahu nakshatra parivartan 2025
आज राहु का होगा शतभिषा नक्षत्र में गोचर, जानें कौन सी हैं 3 लकी राशियां 
चिता की राख पर 94 क्यों लिखा जाता है? जानें... 
shukraditya yog 2025 shukra surya yuti
साल के अंत में बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, इन राशियों को साल 2026 तक होगा लाभ 
trigrahi yog in new year 2026
साल 2026 में शनि की राशि में बनेगा त्रिग्रही योग, इन राशियों की होगा फायदा 
shadashtak yog 2025 yuti of budh brihaspati
साल 2025 के आखिरी में बुध-गुरु की युति से बनेगा षडाष्टक योग, ये 3 राशियां रहेंगी लकी 
Advertisement

कब किसे फोन करना सही होता है?

आचार्य पुंडरीक ने आगे कहते हैं, विवेक किसको कहते हैं कि किसे किस टाइम फोन करना है. जब आपको अवॉर्ड पर अवॉर्ड मिले हो, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हो कि तुमने तो कमाल कर दिया. तब आदमी हवा में उड़ने लगता है. ऐसे समय घर आकर सबसे पहले दूसरे नंबर वाले इंसान को फोन लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो आदमी आपको खरी-कोटी सुनाता है तो आपका दिमाग सही जगह पर आ जाता है.

इसी तरह जब आपको तारीफ ना मिली हो, डिमोटिवेशन हो, मन बिल्कुल खराब लग रहा हो. उस समय आप पहले नंबर वाले को फोन करें, जब वो आपकी तारीफ करेगा. तब आपको मन खुश होगा और आपके अंदर फिर से विश्वास भर जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement