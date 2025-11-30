Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 30 नवंबर 2025: आज 30 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 30 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
शुक्ल पक्ष दशमी- नवंबर 29 11:15 PM – नवंबर 30 09:29 PM
शुक्ल पक्ष एकादशी- नवंबर 30 09:29 PM – दिसंबर 01 07:01 PM
नक्षत्र
उत्तरभाद्रपदा- नवंबर 30 02:22 AM – दिसंबर 01 01:10 AM
रेवती- दिसंबर 01 01:10 AM – दिसंबर 01 11:18 PM
योग
वज्र- नवंबर 29 09:26 AM – नवंबर 30 07:12 AM
सिद्धि- नवंबर 30 07:12 AM – दिसंबर 01 04:21 AM
व्यातीपात- दिसंबर 01 04:21 AM – दिसंबर 02 12:58 AM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:54 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 30 1:56 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 01 2:37 AM
अशुभ काल
राहू- 4:15 PM – 5:36 PM
यम गण्ड- 12:15 PM – 1:35 PM
कुलिक- 2:55 PM – 4:15 PM
दुर्मुहूर्त- 04:10 PM – 04:53 PM
वर्ज्यम्- 11:29 AM – 01:00 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:54 AM – 12:36 PM
अमृत काल- 08:36 PM – 10:07 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:19 AM – 06:07 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 30 06:54 AM- दिसंबर 01 01:10 AM