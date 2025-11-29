Arthik Rashifal 29 नवंबर 2025: मीन राशि वालों की आय सीमित रहेगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए आज शासन-सत्ता से जुड़े लोग मददगार होंगे.आप लाभ को संवारने में आगे रहेंगे.अधिकारी वर्ग का सानिध्य बनाए रखेंगे.कामकाजी विकास पर आपका बल बना रहेगा.वित्त प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. आपकी वार्ताएं सफल होंगी.

वृष राशि : वृष राशि के लोगों के वित्तीय प्रयास बेहतर बने रहेंगे.आपको इच्छित लाभ के मौके मिलेंगे.विभिन्न मामले हितकर साबित होंगे.लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे.उद्योग-व्यापार के कार्य बनेंगे और अवसरों को बल मिलेगा.प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे.

मिथुन राशि : मिथुन राशि वालों को आज आर्थिक मजबूती उत्साहित रखेगी.आप अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाएंगे.योजनाओं के संचालन में आगे रहेंगे. प्रदर्शन उम्दा बना रहेगा.जोखिम लेने का भाव बढ़ा रहेगा.अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे लाभ बढ़ा रहेगा.



कर्क राशि: कर्क राशि के लिए आर्थिक लाभ का प्रतिशत रूटीन रहेगा.आपको बजट की अनदेखी नहीं करनी चाहिए.निवेश पर अंकुश बढ़ाएं.जिम्मेदार लोगों की सीख-सलाह पर ध्यान देना आवश्यक है.निर्देशों पर अमल करें.भेंट में सतर्कता रखें. बचत की कोशिशें बढ़ाएं.

कन्या राशि : कन्या राशि की आर्थिक स्थिति थोड़ी दबावपूर्ण बनी रह सकती है.लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको प्रयास बढ़ाने होंगे.सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी न करें.कार्यव्यवस्था पर जोर दें.लापरवाही में नुकसान की आशंका है, इसलिए निवेश नियंत्रित रखें.प्रलोभन आने से बचें.

सिंह राशि : सिंह राशि के लोग वित्तीय मामलों को जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साह बना रहेगा.विविध मामले आपके पक्ष में बनेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.वित्तीय योजनाओं में बढ़त रहेगी.आप आर्थिक उन्नति के अवसरों को भुनाएंगे.

तुला राशि: तुला राशि वालों के धन-धान्य में वृद्धि होगी.वित्तीय अनुकूलता आपको उत्साहित रखेगी.जिम्मेदार लोगों का सानिध्य बढ़ाएंगे.जोखिम उठाने का भाव रहेगा.प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे.विविध परिणाम बनेंगे. पेशेवर पहल करेंगे.



वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि की आर्थिक स्थिति आज बल पाएगी.आपको कामकाजी अवसरों को भुनाने पर ध्यान देना चाहिए.लाभ का प्रतिशत संवार पर रहेगा.जिम्मेदारी बनाए रखेंगे.पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे.कार्यव्यवस्था संवारेंगे. सहकार का भाव बनाए रखेंगे.

धनु राशि: धनु राशि का आर्थिक पक्ष संवर पाएगा.प्रबंधन पर फोकस बना रहेगा.आप अपने वाणिज्यिक लक्ष्यों को हासिल करेंगे.सहकारिता पर जोर रहेगा.यात्राएं बढ़ेंगी.परंपरागत विषयों को गति प्रदान करेंगे.



मकर राशि: मकर राशि के जातक वित्तीय लक्ष्यों को साधेंगे.धन-धान्य में वृद्धि होगी.चर्चा में उत्साह बना रहेगा.संपत्ति के मामले संवरेंगे.पैतृक कार्यों में तेजी रखेंगे.संग्रह-संरक्षण के प्रयास बढ़ाएंगे. बचत को बढ़ावा देंगे.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लिए धनवृद्धि के अवसर बनेंगे.चल-अचल संपत्ति बढ़ाने पर आपका बल होगा.आप सबका सहयोग पाएंगे.साज-संवार बना रहेगा.आर्थिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.योजनाओं में सक्रियता रखेंगे और विविध मामले गति लेंगे.



मीन राशि: मीन राशि का आर्थिक पक्ष आज मध्यम बना रहेगा.आपकी आय सीमित रहेगी, इसलिए खर्च पर अंकुश बढ़ाना जरूरी है.रूटीन प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे.व्यवस्था पर जोर देंगे.भौतिक सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे.उधार के लेनदेन से बचें.नियमों का पालन बनाए रखें.

