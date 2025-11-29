scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 29 November 2025 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वालों का लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 29 November 2025 (करियर राशिफल): आप सफलता प्रतिशत को संवारेंगे. सत्ता प्रबंधन पर जोर रहेगा. करियर-व्यवसाय में तेजी रहेगी.  आप सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष राशि : मेष राशि के लिए पेशेवर कार्यों और अनुबंधों में लाभ-संवार बढ़ा रहेगा. विविध कार्यों में गति तेज रहेगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे.  जिम्मेदार लोगों से भेंट बढ़ाएंगे.

वृष राशि : वृष राशि के लिए शासन-प्रशासन से जुड़ाव और लाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. आप सफलता प्रतिशत को संवारेंगे. सत्ता प्रबंधन पर जोर रहेगा. करियर-व्यवसाय में तेजी रहेगी.  आप सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे.

मिथुन राशि : मिथुन राशि के जातक हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. आपको सबका साथ और सहकार मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे. धैर्य और सूझबूझ दिखाएंगे. कामकाजी रूटीन बेहतर बनाए रखेंगे . स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

तुला राशि वाले बड़प्पन बनाए रखेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
मीन राशि वालों की आय सीमित रहेगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
कुंभ राशि वाले पेशेवर प्रयासों को गति देंगे, जानें अन्य राशियों का हाल  
Mental stress may increase for Scorpio sign take care during travels
वृश्चिक राशि‍वालों के लिए बढ़ सकता है मानसिक तनाव 
Tula rashi daily horoscope and benefits
तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?  


कर्क राशि : कर्क राशि के लोग व्यवस्थागत नीति-नियमों की अवहेलना न करें. विभिन्न मामले मिले-जुले बनेंगे. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा. योजनाएं लंबित रह सकती हैं. लेनदेन में अतिरिक्त सावधान रहें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

सिंह राशि : सिंह राशि के करियर-व्यापार में महत्वपूर्ण गतिविधियों में तेजी आएगी. लाभ उछाल पर बना रहेगा. साझेदारी में सक्रियता लाएंगे. नेतृत्व के प्रति गंभीरता रखेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे . सफलता प्रतिशत बेहतर होगा.

Advertisement

कन्या राशि : कन्या राशि के जातक रूटीन गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखेंगे. अनुबंध व प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अधीनस्थ सहज प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. उतावली से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. नौकरी पर जोर होगा . कार्यगति सामान्य रहेगी.

तुला राशि : तुला राशि के लिए सफलता का परचम बुलंद रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. सूझबूझ से सब पर प्रभाव रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी आएगी . सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.


वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि के लोग शासन से संबंधित विषयों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्थागत मामले अनुकूल रहेंगे. कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस होगा. साहस बढ़ा रहेगा.

धनु राशि  : धनु राशि के जातक पेशेवर परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. कार्यविस्तार के प्रयासों को बल मिलेगा. टीम भावना पर जोर रहेगा. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. तेजी से काम लें.


मकर राशि : मकर राशि का करियर संवार पर बना रहेगा. कार्य-व्यवसाय में आर्थिक प्रबंधन बेहतर होगा. महत्वपूर्ण संवाद को बढ़ावा देंगे. व्यापार में लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.

कुंभ राशि  : कुंभ राशि का वाणिज्यिक पक्ष अनुकूल बना रहेगा. साख व पहचान को बढ़ावा मिलेगा. लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास तेज रहेंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा. यात्रा संभव है. विभिन्न कार्यों में उचित निर्णय लेंगे.

Advertisement

मीन राशि: मीन राशि के लोग भेंट, चर्चा व अनुबंधों में जिद से बचें. बजट की अनदेखी न करें. बड़प्पन से काम लें. विदेश यात्रा की स्थिति बनी रहेगी. कामकाजी मामले पूर्ववत् रहेंगे. न्यायिक विषयों में गति आएगी. जिम्मेदारियों को निभाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement