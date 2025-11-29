scorecardresearch
 
Aaj ka Love Rashifal 29 November 2025: तुला राशि वाले बड़प्पन बनाए रखेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 29 November 2025 (लव राशिफल): घर-परिवार में अतिथि आ सकते हैं. आप संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रियजन से भेंट होगी

मेष राशि : मेष राशि का मन आज प्रसन्न रहेगा. मित्रों की खुशी बढ़ेगी और आप सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. प्रेम और स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में गरिमा और गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे.  सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. चर्चा-संवाद में आप बेहतर रहेंगे.

वृष राशि: वृष राशि के लोग घर-परिवार के लोगों से भावनात्मक चर्चाओं में पहल बनाए रखेंगे. करीबियों और परिजनों में तालमेल बना रहेगा. स्पष्ट व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. घर-परिवार में अतिथि आ सकते हैं. आप संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से बात रखेंगे. रिश्तों में सुख रहेगा. प्रियजन से भेंट होगी.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक प्रियजन की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. निजी मामले सुखकर रहेंगे.  रिश्तों में वृद्धि होगी. पारिवारिक विषय बल पाएंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. प्रेम स्नेह के प्रयास संवरेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. परिचितों की भावनाओं का आदर करेंगे. मन की बात कहने में विनम्रता दिखाएंगे.

कर्क राशि : कर्क राशि के लिए प्रेम और स्नेह के मामलों में मन की बात न होने की आशंका है. संबंधों में असहजता बढ़ सकती है. सबका साथ बनाए रखें. सूझबूझ और सहकार पर जोर दें. समय लेकर भेंट को जाएं. आदर-सत्कार का भाव रखें. गरिमा और गोपनीयता बढ़ेगी. समता-सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे.

सिंह राशि : सिंह राशि के घर-परिवार में हर्ष और आनंद रहेगा. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. अपनों से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम-स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी. रिश्तों में सजगता बनी रहेगी. मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. अन्य के प्रति मदद की भावना बनी रहेगी. मित्रों के साथ स्नेह से रहेंगे.


कन्या राशि: कन्या राशि के लोग मित्रों और करीबियों की बातों को हल्के में नहीं लेंगे. रिश्तों को अपनाने का प्रयास करेंगे. व्यर्थ चर्चा और संवाद में नहीं आएंगे. अनजानों से दूरी रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहें. उचित अवसर का इंतजार बनाए रखें. अफवाहों को बढ़ावा देने से बचें.

तुला राशि : तुला राशि के संबंधों में सहजता और सकारात्मकता बनी रहेगी. आपसी सहकार से लोगों को जोड़ेंगे. करीबी सूचनाएं साझा करेंगे. प्रेम संबंधों को बल मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. सबका साथ पाएंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. निजी संबंध मधुर रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण-मनोरंजन पर जाएंगे.


वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोग रक्त संबंधियों का सम्मान बनाए रखें. पारिवारिक चर्चाओं में मितभाषी रहें. भावनात्मक दबाव में आने से बचें. घरवालों से करीबी रखें. अतिउत्साह में न आएं. मित्रों की मदद मिलेगी. घरवालों का सहयोग बना रहेगा. परिजनों से व्यवहार में धैर्य धारण करें. सुख-संवाद बढ़ाएं.

धनु राशि: धनु राशि के जातक सबके साथ सहज संवाद बढ़ाएंगे. करीबियों से तालमेल बढ़ाने पर जोर रहेगा. मित्रों और बंधुओं से मिलकर आगे बढ़ेंगे. संबंधियों से सहयोग रखेंगे. मन के विषयों में उत्साह रहेगा. रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. पारिवारिक संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन की बात सहजता से रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.


मकर राशि: मकर राशि के घर में उत्सव-आयोजन की रूपरेखा बनेगी. अपनों के साथ खुशियों को बांटेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. परिजनों से भेंट बढ़ाएंगे. मित्रों संग सुखद पल बिताएंगे. सबसे तालमेल रखेंगे. प्रिय से चर्चा होगी. रिश्तों को मजबूत बनाने की भावना रहेगी. संबंधी सहयोगी रहेंगे.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के करीबी जनों से भेंट होगी. वातावरण की अनुकूलता उत्साहित रखेगी. घर में परस्पर सहयोग रहेगा. संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. सबके हित का भाव रहेगा. परिजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. स्नेह-विश्वास से सभी का ख्याल रखेंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को निभाएंगे.

मीन राशि  : मीन राशि के लोग बड़ों की सीख-सलाह का पालन करेंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. रिश्तों में गंभीरता बनाए रखेंगे. चर्चा-वार्ता में उतावली से बचेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. विवेक बढ़ाएंगे. हर्ष-आनंद से घर का वातावरण प्रभावपूर्ण रहेगा.

लेटेस्ट

