Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 29 नवंबर 2025: आज 29 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 29 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
मार्गशीर्ष - पूर्णिमान्त
मार्गशीर्ष - अमान्त
तिथि
नवमी - 11:15 पी एम तक
दशमी
नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद - 02:22 ए एम, नवम्बर 30 तक
उत्तर भाद्रपद
योग
हर्षण - 09:27 ए एम तक
वज्र
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:55 ए एम
सूर्यास्त- 05:24 पी एम
चन्द्रोदय- 01:18 पी एम
चन्द्रास्त- 01:32 ए एम, नवम्बर 30
अशुभ काल
राहुकाल- 09:32 ए एम से 10:51 ए एम
यमगण्ड- 01:28 पी एम से 02:47 पी एम
गुलिक- 06:55 ए एम से 08:14 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:48 ए एम से 12:30 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:07 ए एम से 06:01 ए एम