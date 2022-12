Aaj Ka Panchang: आज 09 दिसंबर 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 09 दिसंबर 2022

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - पौष

अमांत - मार्गशीर्ष

तिथि

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा - Dec 08 09:38 AM – Dec 09 11:34 AM

कृष्ण पक्ष द्वितीया - Dec 09 11:34 AM - Dec 10 01:47 PM

नक्षत्र

म्रृगशीर्षा - Dec 08 12:33 PM – Dec 09 02:59 PM

आर्द्रा - Dec 09 02:59 PM - Dec 10 05:49 PM

योग

शुभ - Dec 09 03:12 AM – Dec 10 03:43 AM

शुक्ल - Dec 10 03:43 AM - Dec 11 04:26 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:00 AM

सूर्यास्त - 6:01 PM

चन्द्रोदय - 06:57 PM

चन्द्रास्त - 07:53 AM

अशुभ काल

राहू - 11:08 AM – 12:31 PM

यम गण्ड - 03:16 PM – 04:39 PM

गुलिक - 08:23 AM – 09:46 AM

दुर्मुहूर्त - 09:12 AM – 09:57 AM, 12:53 PM – 01:37 PM

वर्ज्यम् - 12:20 AM – 02:07 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:09 PM – 12:53 PM

अमृत काल - 06:34 AM – 08:21 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:16 AM – 06:08 AM