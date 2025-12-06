scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 6 दिसंबर 2025: आज 6 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 6 December 2025 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग 6 दिसंबर 2025

पंचांग- 6 दिसंबर 2025

विक्रम संवत- 2082 कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पौष - पूर्णिमान्त
पौष - पूर्णिमान्त

तिथि 
द्वितीया - 09:25 पी एम तक

नक्षत्र
मृगशिरा - 08:48 ए एम तक

योग 
शुभ - 11:46 पी एम तक

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 06:59 ए एम
सूर्यास्त- 05:24 पी एम
चन्द्रोदय- 05:36 पी एम
चन्द्रास्त- 07:22 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 09:36 ए एम से 10:54 ए एम
यमगण्ड- 1:30 पी एम से 02:48 पी एम
गुलिक- 07:00 ए एम से 08:18 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 11:51 ए एम से 12:33 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:11 ए एम से 06:05 ए एम

शुभ योग
द्विपुष्कर योग- 07:00 ए एम से 08:48 ए एम

