New Year 2026 Rashifal: रिश्तों के लिहाज से इन राशियों के लिए नया साल रहेगा शुभ, जानें आपके लिए कैसा है 2026

New Year 2026 Rashifal: साल 2026 जल्द ही शुरू होने वाला है. वर्ष 2026 में कई सारे बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव होगा. दरअसल, बृहस्पति साल 2026 में तीन बार अपनी स्थिति बदलेंगे और इसी वजह से लोगों के रिश्तों में उतार चढ़ाव भी बना रहेगा. लोगों के रिश्तों में दिक्कतें इस साल ज्यादा रहेंगी. साल 2026 में जनवरी से मार्च का समय और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के इन महीनों में लोगों के रिश्तों और संबंधों में बड़े सारे बदलाव होंगे. साथ ही, इस साल विवाह टूटने की, संबंध टूटने की, शादी तय होकर टूटने की और संतान प्राप्ति में समस्या की बहुत सारी स्थितियां रहेंगी.

1. मेष- मेष वालों को साल 2026 में रिश्तों के मामले में समस्या रह सकती है. नजदीकी रिश्तों में भी कड़वाहट आ सकती है. विवाह और संतान के मामले में वर्ष के मध्य में सफलता मिल सकती है. वर्ष के अंत में रिश्तों का विशेष ध्यान रखें.

उपाय- रिश्तों को मजबूत करने के लिए मेष वालों के लिए साल 2026 में सफेद स्फटिक की माला धारण करना लाभकारी होगा.

2. वृषभ- इस वर्ष रिश्तों में धीरे धीरे सुधार होगा. पुराने रिश्तों के ठीक होने और जुड़ने के योग हैं. विवाह और संतान के उत्तम योग वर्ष के आरम्भ और अंत में बनेंगे. जीवनसाथी के सहयोग से मुश्किलें कम होती जाएंगी.

उपाय- वृषभ वाले हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें.

3. मिथुन- रिश्तों के मामले में वर्ष मध्यम फलदायी होगा. आपके स्वभाव और क्रोध की वजह से रिश्ते टूट सकते हैं. वैवाहिक जीवन तथा जीवनसाथी के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा. वर्ष के मध्य में विवाह के लिये प्रयास कर सकते हैं.

उपाय- मिथुन वालों के लिए माता लक्ष्मी की उपासना लाभकारी रहेगी.

4. कर्क- इस वर्ष रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा. वर्ष के मध्य तक विवाह और संतान में विलंब होगा. हालांकि, विवाह होने की संभावना भी बनती है. वर्ष के अंत तक वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती जाएंगी.

उपाय- कर्क वालों के लिए शनि मंत्र का जप काफी लाभकारी होगा.

5. सिंह- पारिवारिक रिश्तों में बिखराव की समस्या हो सकती है. आपको वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए. वर्ष के मध्य से स्थितियों में सुधार तो होगा. परंतु विवाह हो पाने में अभी भी विलंब दिखाई देता है.

उपाय- सिंह वाले नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें.

6. कन्या- कन्या वालों के लिए रिश्तों के मामलों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी जो मधुरता के साथ चलेंगे. टूटे हुए रिश्तों के बेहतर होने के योग बनते हैं. इस वर्ष विवाह होने की संभावना प्रबल है.

उपाय- कन्या वाले एक सोने या पीतल का छल्ला धारण करें.

7. तुला- तुला वालों को इस वर्ष के मध्य तक रिश्तों की समस्या परेशान करेगी. इसके बाद चीज़ों में धीरे धीरे सुधार होगा. प्रेम सम्बन्धों के शुरुआत के योग भी बनते हैं. इस वर्ष आपके विवाह की संभावना भी है.

उपाय- तुला वाले नियमित रूप से श्री कृष्ण की उपासना करें.

8. वृश्चिक- वृश्चिक वालों को इस वर्ष जीवन में रिश्तों का ध्यान रखना होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जबरदस्ती रिश्ते निभाने पड़ेंगे. बहुत सारे रिश्तों से आप खुद ही दूरियां बनाएंगे. अविवाहितों का विवाह वर्ष के मध्य के बाद हो सकता है.

उपाय- वृश्चिक वाले एक सफेद स्फटिक की माला धारण करें.

9. धनु- यह वर्ष रिश्तों के लिये मध्यम है. पुराने रिश्ते काफी हद तक दूर होंगे, हालांकि नए रिश्ते बनेंगे. इस वर्ष परिवार से काफी दूर रहना पड़ सकता है. वर्ष के मध्य में विवाह की स्थितियां बन सकती हैं.

उपाय- हर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

10. मकर- इस वर्ष आपके रिश्ते और मन, दोनों बेहतर होंगे. वैवाहिक जीवन और रिश्तों की समस्या हल होगी. विवाह और संतान के लिये इस वर्ष प्रयास कर सकते हैं. स्थान परिवर्तन और नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है.

उपाय- निरंतर शिव जी को जल अर्पित करने से लाभ होगा.

11. कुंभ- इस वर्ष आप रिश्तों की काफी जिम्मेदारियां निभानी होंगी. पुराने लोग और रिश्ते जुड़ते चले जाएंगे. इस वर्ष मनचाहा विवाह होने की संभावना बनती है. संतान के मामलों में थोड़ी समस्या हो सकती है.

उपाय- नित्य प्रातः सूर्य को जल अर्पित करना लाभकारी होगा.

12. मीन- रिश्तों और प्रेम संबंधों में कठिनाई दिखाई देती है. पुराने रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं. रिश्तों और जिम्मेदारियों के चक्कर में अपयश मिल सकता है. वर्ष के अंत तक जाकर स्थितियों में सुधार होगा.

उपाय- पूरे वर्ष शनि देव की उपासना से लाभ होगा.

