गुटके की आदत और जरा सी सैलरी...पति के साथ रोज झगड़े से तंग पत्नी ने लगाई फांसी

राजस्थान में अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड में 38 वर्षीय विवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला का पति गुटखा खाता था और उसकी सैलरी कम थी. इसलिए घर में दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे. जानकारी के अनुसार महिला के सपने महंगे व बड़े थे. वो आए दिन नई साड़ी, नए कपड़े व चीजों की डिमांड करती थी. लेकिन पति की कम सैलरी के कारण उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती थी.
मृतका की पहचान प्रियंका कुमार पत्नी राजेश कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी. वह पिछले करीब 10 वर्षों से अपने पति और दो बच्चों के साथ अलवर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में रहती थी. मृतका के पति राजेश ने बताया कि उसके परिवार की आर्थिक हालत खराब है. वो प्राइवेट नौकरी करता है और उसे मात्र 13 हजार रुपए वेतन मिलता है, जिसके कारण घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था. इसी बात को लेकर प्रियंका व उसके पति की आए दिन लड़ाई होती थी. वो बोलती थी कि इतनी सैलरी में घर नहीं चल सकता है. राजेश कुमार गुटखा खाता था प्रियंका को इससे भी परेशानी होती थी और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी.
प्रियंका की डिमांड ज्यादा रहती थी. उसके बड़े सपने थे, उसे घूमना फिरना और शॉपिंग करना पसंद था. आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान होकर प्रियंका ने रविवार को आत्महत्या कर ली. बच्चों ने पिता को बताया तो वह मौके पर पहुंचा लेकिन तब तक उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी.
घटना की सूचना मिलते ही एनईबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. अभी तक परिजनों की तरफ से मामले की कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है.