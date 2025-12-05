ठगी का नया खेल, फर्जी UPI पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाकर कारोबारी को लगाया 20 हजार का चूना

देशभर में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते उपयोग के बीच साइबर ठग नए-नए तरीके निकाल रहे हैं. राजस्थान के उदयपुर में गोगुंदा कस्बे में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी को फर्जी UPI भुगतान का झांसा देकर 20,500 रुपये की ठगी कर ली गई. घटना के बाद व्यापारियों में सतर्कता के साथ भय का माहौल बन गया है.

यूपीआई पेमेंट का फेक स्क्रीनशॉट दिखाया

मुख्य बाजार स्थित श्री नाकोड़ा कलेक्शन एंड टेलर्स की दुकान पर एक अनजान युवक ग्राहक बनकर पहुंचा. वह रॉयल एनफील्ड बाइक से आया था और खुद को सामान्य ग्राहक की तरह पेश कर रहा था. दुकान संचालक इंद्रलाल टेलर के अनुसार, युवक ने दुकान से 10 जोड़ी कपड़े खरीदे और कुल बिल बना 20,500 रुपये है.

पहले उसने 2000 नकद दिए और बाकी 18500 फोन पे से भुगतान करने का दावा किया. उसने व्यापारी को पेमेंट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर कहा, 'सर्वर डाउन है, अभी मैसेज नहीं आएगा…कुछ देर में पैसा आ जाएगा.'

भीड़-भाड़ का समय था और युवक की स्मार्टनेस और व्यवहार को देखकर इंद्रलाल को कोई शक नहीं हुआ लेकिन करीब एक घंटे बाद भी खाते में पैसा नहीं आया तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ.

बुलेट से ठगी करने आए थे दोनों आरोपी

इसके बाद व्यापारी ने आसपास की CCTV फुटेज निकालकर देखा, जिसमें दो युवक रॉयल एनफील्ड पर दुकान से निकलते दिखे. फुटेज को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. व्यापारी द्वारा गोगुंदा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने बाइक नंबर और फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि 'केवल UPI स्क्रीनशॉट देखकर भरोसा न करें, भुगतान खाते में क्रेडिट होने पर ही सामान दें.' डिजिटल पेमेंट ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय व्यापार मंडल ने भी दुकानदरों को सचेत रहने की सलाह दी है. लोगों का कहना है कि साइबर ठग अब सीधे बाजारों में आकर UPI भुगतान का नकली खेल खेल रहे हैं. ऐसे में थोड़ी सी सावधानी ही बड़े नुकसान से बचा सकती है.

