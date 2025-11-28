scorecardresearch
 
राजस्थान: प्रिंसिपल और वार्डन पर छात्रों को पीटने का आरोप, विभाग ने शुरू की कार्रवाई

राजस्थान के झालावाड़ जिले के सरकारी आवासीय स्कूल में कुछ छात्रों को मेले में जाने के लिए दीवार कूदने पर प्रिंसिपल राजेंद्र आर्य और वार्डन मुकेश कुमार मीणा ने कथित रूप से डंडे से पीटा. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. दोनों अधिकारियों को APO में रखा गया है और तीन सदस्यीय समिति ने मामले की जांच शुरू कर दी.

तीन सदस्यीय कमेटी गठित. (Photo: Representational)
राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी आवासीय स्कूल के प्रिंसिपल और वार्डन द्वारा छात्रों को कथित रूप से पीटने का मामला सामने आया है. यह घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है, जब कुछ छात्र स्कूल की दीवार कूदकर पास में लगे मेले में चले गए थे. स्कूल जनजातीय क्षेत्र विकास योजना (TAD) के तहत संचालित होता है और यह घटना झालरापाटन क्षेत्र में हुई.

सूत्रों के मुताबिक, छात्रों के वापस लौटने पर प्रिंसिपल राजेंद्र आर्य ने उन्हें कथित तौर पर सजा दी. इसी दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल छात्रों को लाइन में खड़ा कर डंडे से मारते और फिर उन्हें अर्ध-उठक-बैठक की स्थिति में रहने को मजबूर करते दिख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: झालावाड़ में स्कूल जाती लड़की का अपहरण, फिर दोगुनी उम्र का शख्स करने वाला था शादी, महिला समेत 4 गिरफ्तार

तीन सदस्यीय कमेटी गठित

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (ADEO) पवन पाटीदार ने बताया कि छात्रों के दीवार कूदकर मेले में भाग लेने की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई. पाटीदार के अनुसार, जब छात्र शाम करीब 5 बजे लौटे, तभी प्रिंसिपल ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर मारपीट की.

प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए प्रिंसिपल राजेंद्र आर्य को शिक्षा निदेशालय बीकानेर और वार्डन मुकेश कुमार मीणा को जिला शिक्षा कार्यालय भेज दिया है. दोनों को Awaiting Posting Order (APO) में रखा गया है. साथ ही, मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी निगरानी जिला परिषद के सीईओ कर रहे हैं.

छात्रों का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

घटना के अगले दिन शुक्रवार को कुछ छात्रों ने स्कूल गेट के बाहर प्रदर्शन किया और प्रिंसिपल व वार्डन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. फिलहाल स्कूल में कक्षा 12 तक के कुल 243 छात्र पढ़ रहे हैं. घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन में हलचल मच गई है, जबकि जांच समिति जल्द अपनी रिपोर्ट देने की तैयारी में है.

