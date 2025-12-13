जयपुर रेफर हुआ मासूम, एंबुलेंस में खत्म हुई ऑक्सीजन... रास्ते में थम गईं एक दिन के नवजात की सांसें

राजस्थान के जयपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां प्राइवेट एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एक दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई. शिशु को गंभीर हालत में भरतपुर के बयाना अस्पताल से जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया था.

और पढ़ें

एजेंसी के अनुसार, थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह घटना शुक्रवार की शाम जयपुर के पास बंस्को क्षेत्र में हुई. नवजात को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए पिता और चाचा उसे एंबुलेंस से जयपुर ले जा रहे थे. रास्ते में अचानक एंबुलेंस में लगा ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया. आरोप है कि इसके बाद एंबुलेंस चालक ने उन्हें रास्ते में एक सरकारी अस्पताल में ले जाकर उतार दिया.

पिता का कहना है कि एंबुलेंस में कोई नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था और ऑक्सीजन सिलेंडर भी वही खुद चला रहे थे. जैसे ही ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई, बच्चे की हालत और बिगड़ गई. चालक ने स्थिति संभालने के बजाय एंबुलेंस को रास्ते में एक अस्पताल ले जाकर रोक दिया, जहां डॉक्टरों ने शिशु को मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: MP: खाद की लाइन में दो दिन से लगी आदिवासी महिला की मौत, एंबुलेंस न मिलने से बिगड़ी हालत, निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया

Advertisement

पुलिस के अनुसार, अस्पताल पहुंचने पर शिशु की मौत हो चुकी थी. घटना के बाद पिता बच्चे का शव लेकर वापस भरतपुर लौट गए. इस मामले में अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. हालांकि पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी. फिलहाल इस घटना ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है. यहां समय पर इलाज और सुरक्षित परिवहन न मिल पाने की वजह से एक मासूम की जान चली गई.

---- समाप्त ----