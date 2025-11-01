Video: स्कूल जाने से बचने के लिए चारपाई से लिपट जाता था बच्चा, परिजन खटिया समेत पहुंच गए स्कूल

राजस्थान के करौली जिले के टोडाभीम क्षेत्र के माचड़ी गांव से एक मासूम बच्चे का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्चा स्कूल जाने से बचने के लिए चारपाई से चिपक जाता है और किसी भी हालत में उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता. जब परिवार ने काफी समझाया, फिर भी बच्चा नहीं माना, तो परिजनों ने अनोखा तरीका अपनाया. उन्होंने बच्चे को चारपाई समेत उठाया और सीधे स्कूल पहुंच गए.

स्कूल के लिए बोलते ही रोने लगता था बच्चा

जानकारी के मुताबिक, माचड़ी गांव निवासी मानसिंह जाटव का बेटा निशांत कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था. जब भी परिवार वाले उसे स्कूल भेजने की कोशिश करते, वह सुबह उठते ही चारपाई पर बैठ जाता और उसे कसकर पकड़ लेता. परिवार वालों के बार-बार समझाने पर वह जोर-जोर से रोने लगता और स्कूल जाने से साफ इनकार कर देता.

चारपाई सहित बच्चे को लेकर पहुंचे स्कूल

थक-हारकर परिजनों ने आखिरकार बच्चे को उसकी चारपाई सहित कंधे पर उठाया और स्कूल पहुंच गए. स्कूल के शिक्षक भी इस नजारे को देखकर मुस्कुरा उठे. उन्होंने बच्चे को चारपाई छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन निशांत ने चारपाई को छोड़ने से इनकार कर दिया. वह चारपाई से चिपका हुआ लगातार रोता रहा, जबकि परिजन और ग्रामीण उसे समझाने की कोशिश करते रहे.

देखें वीडियो...

ग्रामीणों ने किया वीडियो रिकॉर्ड

पूरे रास्ते में निशांत चारपाई को पकड़े रहा और स्कूल पहुंचने पर भी उसने उसे नहीं छोड़ा. यह अनोखा और भावुक दृश्य देखकर वहां मौजूद ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बच्चे के परिजनों का कहना है कि वे चाहते हैं कि निशांत पढ़-लिखकर एक अच्छा इंसान बने, लेकिन किसी बात के डर से वह स्कूल जाने से बच रहा है. अब यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग बच्चे की मासूम हरकत पर मुस्कुरा रहे हैं.

