पिता ने मोबाइल पर गेम खेलने से रोका, 15 साल के बेटे ने फांसी पर झूलकर दे दी जान

मोबाइल और फ्री फायर गेम बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. राजस्थान के धौलपुर जिले से ऐसी ही एक दुखद घटना सामने आई हैं. जहां एक 15 साल के लड़के को जब उसके पिता ने मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने से रोका तो उसने फांसी लगाकर

अपनी जिंदगी ही समाप्त कर ली. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया हैं. पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करा कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी हैं.

और पढ़ें

बता दें कि के कंचनपुर थाना इलाके के कुर्रेंदा गांव के रहने वाले राजवीर बघेल ने अपने 15 साल के बेटे विष्णु को पांच नवम्बर की देर शाम को मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने की मना किया और मोबाइल छीन लिया. इसके बाद विष्णु ने गुस्से में आकर घर के कमरे में जाकर फांसी लगाकर जान दे दी. मृतक के परिजन जब खाना खाकर उठे तो कमरे में देखा तो विष्णु फंदे से लटका हुआ था. विष्णु को फंदे से उतार कर परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

विष्णु की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ हैं. मृतक विष्णु पांच भाई हैं और यह तीसरे नंबर का था.विष्णु आठवीं कक्षा में पढ़ता था. मृतक के पिता राजवीर द्वारा गुरुवार को पुलिस को तहरीर रिपोर्ट दी, उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी हैं.

Advertisement

मामले में हैड कांस्टेबल कपिल शर्मा ने बताया कि बुधवार को कुर्रेंदा गांव निवासी राजवीर बघेल के 15 वर्षीय पुत्र विष्णु द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की. पूछताछ में परिजनों ने बताया कि विष्णु मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेल रहा था. जब उसके पिता ने उसे गेम खेलने से रोका,तो उसने गुस्से में आकर घर के कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया. शव का पोस्टमार्टम करा दिया हैं और अग्रिम कार्रवाई जारी हैं.



---- समाप्त ----